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الإثنين، 05-06-2023 07:32 ص

مرض يهدد عينيك في الصيف .. اكتشف أعراضه

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الوكيل الإخباري - هناك مرض مزعج يهدد العين في فصل الصيف يجب الحذر منه، حسبما ذكر الدكتور جمال المشد، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الزقازيق.

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وقال المشد إن المرض الذي يقصده هو حساسية العين، موضحًا أنها تنتج عن ارتفاع درجة حرارة الطقس وزيادة مستويات التلوث وانتشار المواد المهيجة في الهواء الجوي، مثل الغبار والأتربة وحبوب اللقاح.


وأوضح أستاذ طب وجراحة العيون أن حساسية العين في الصيف هي حساسية موسمية، يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بها، إذا كان يعاني في الأساس من مشكلة في عينيه.


وأضاف: "عندما تتعرض العين للمواد المثيرة للحساسية، يبدأ الجهاز المناعي في إنتاج مادة الهيستامين بجرعات كبيرة لمهاجمتها، مما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض".

وحدد المشد أعراض حساسية العين في العلامات التالية:
- الشعور بوجود جسم غريب في العين.
- كثرة إفراز الدموع.


- احمرار العين.
- حساسية الضوء.


- تشوش الرؤية.
- التهاب وتورم الجفن.


- حرقان العين.
- حكة العين.


وأشار إلى سهولة التغلب على هذه الأعراض عن طريق وضع كمادات باردة على العين المصابة، بشرط أن تكون القماش نظيفة، منعًا لانتقال العدوى، واستعمال القطرات المضادة للهيستامين تحت إشراف الطبيب.


واختتم حديثه بالتشديد على ضرورة ارتداء نظارة شمسية قبل الخروج من المنزل صباحًا، لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية ومنع الملوثات والمواد المثيرة للحساسية من الوصول للعين، مع ضرورة التوقف عن استخدام العدسات اللاصقة.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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