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الإثنين، 04-01-2021 01:04 م

مشروبات تساعدك على التخلص من احتباس السوائل بالجسم

مشروبات-للتخلص-من-احتباس-السوائل-في-الجسم


الوكيل الإخباري _ يعد احتباس الماء من المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص ، نتيجة تراكم سوائل زائدة داخل الجسم، حيث تسبب تورم في اليدين والقدمين والكاحلين والساقين، وهناك بعض المشروبات التي تساعد على التخلص من احتباس السوائل بالجسم ، ابرز هذه المشروبات :

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1-مشروب الزنجبيل
يساعد على الهضم والتخلص من جميع السموم الضارة في الجسم.


2-مشروب الخيار
يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد في التخلص من احتباس الماء.


3-مشروب الكرفس
يحتوي على الكورماين الذي يساعد في تطهير الجسم عن طريق إفراز كل الماء غير المرغوب فيه على شكل بول.


4-مشروب الجزر
يعد مشروب الجزر منالمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تسهل إزالة السموم من الجسم والتخلص من السوائل الزائدة بالجسم.


5-الشاي الأخضر

يساعد في التخلص من السوائل الزائدة، كما أظهرت الأبحاث أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يقلل دهون الجسم بنسبة تصل إلى 19%.


6-مشروب القرفة
تحتوي القرفة على مادة الكروم التي تساعد على التحكم في الشهية، كما تساعد القرفة أيضًا على تعزيز مناعتنا وهي عامل رائع للتخلص من السموم في الجسم من خلال طردها عن طريق البول أو التعرق.

المصدر : الكونسلتو 


 




 

 


 

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