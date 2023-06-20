مشروب يساعد على النوم بسرعة

الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة يكاتيرينا ماتيسكينا خبيرة التغذية الروسية، عضو الجمعية الروسية لخبراء التغذية، أن مكونات "حليب القمر" تساعد على النوم بسرعة.



وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن هناك وصفات مختلفة لـ "حليب القمر" تنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، تؤكد جميعها على أنها مضادة للأرق وتحسن نوعية النوم، وأنها من ابتكار أطباء الهنود القدامى.

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والوصفة الأكثر انتشارا في روسيا تتكون من الحليب الدافئ والعسل والقرفة، وينصح مقترحها بإضافة مكونات أخرى لتغير مذاق المشروب ورائحته ولونه ومظهره.



ووفقا لها، الحليب الدافئ بحد ذاته له خصائص مهدئة، لذلك تناوله في الليل يساعد على النوم بسرعة.



وتقول: "أساس مشروب "حليب القمر" هو الحليب الدافئ، حيث يمكن لمكوناته البروتينية أن تجعل الشخص يشعر بالاسترخاء والهدوء. كما أن البروتين قبل النوم يفيد أيضا لأنه يساهم في عمليات التجديد التي تجري في الجسم ليلا".



وتشير الخبيرة، إلى أن كمية العسل يجب أن لا تزيد عن ملعقة شاي.



وتقول: "يحتوي العسل الذي هو من ضمن مكونات وصفة مشروب "حليب القمر" على سكر الغلوكوز وسكر الفركتوز معا. سكر الغلوكوز يعطي طاقة، أي هو للكثيرين مادة منشطة وليس مهدئة. ولكن إضافة ملعقة شاي منه، لن ينشط الجهاز العصبي".



ووفقا لها، لتعزيز التأثير المهدئ للمشروب يمكن إضافة مختلف التوابل والأعشاب.



وتقول: "يقال إن للقرفة تأثيرا مهدئا ولكني لم أسمع بذلك. لذلك اعتقد من الأفضل إضافة النعناع إلى المشروب أو البابونج. كما أن لمستخلص اللافندر (الخزامى) تأثيرا مهدئا".



وتضيف: "لا ينصح مرضى السكري بتناول هذا المشروب. كما لا ينصح من يحاول التخلص من الوزن الزائد أيضا. وعموما يمكن للآخرين الذين ليس هناك ما يمنعهم من تناول "حليب القمر" تناوله 2-3 مرات في الأسبوع".



روسيا اليوم

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