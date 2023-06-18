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الأحد، 18-06-2023 12:08 م

ما الفئة الممنوعة من شرب الشاي الأخضر؟

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الوكيل الإخباري- يحتوي الشاي الأخضر على العديد من المركبات النباتية المفيدة. والمفاجأة أن شُربه ليلاً قد يؤدي إلى تحسين النوم، ويوفر أيضًا بعض الخصائص الإضافية المعززة لصحة الجسم.

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ويُشتق الشاي الأخضر من أوراق نبات الكاميليا الصيني الغني بالمركبات المفيدة، إذ يحتوي على الكاتشين، وهي مجموعة من المواد التي تشمل نوعيات مختلفة من مضادات الأكسدة التي يُعتقد أنها السبب الرئيسي وراء الخصائص الطبية القوية للشاي الأخضر.


كذلك يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين التي يمكن أن تعزز وظائف الخلايا العصبية، وتحسّن مزاجك، وسرعة رد الفعل لديك، والذاكرة.


علاوة على ما سبق، فإن أكثر الأحماض الأمينية وفرة في الشاي الأخضر هو الثيانين، والذي يُعتقد أنه يحسّن وظائف المخ، ويقلل من التوتر، ويعزز الاسترخاء.
وتعمل هذه المركبات على توفير العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تحسين وظائف المخ، وتعزيز فقدان الوزن، والحماية نسبيا من السرطان، وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب.


لكن هناك بعض المحاذير عند شرب الشاي الأخضر، فقد قالت آنا سفيريدوفا رئيسة قسم أمراض الباطنية في المستشفى المركزي لشركة السكك الحديدية الروسية إنها "لا تنصح النساء الحوامل بشرب الشاي الأخضر لأنه يحتوي على مادة التانين التي تمنع امتصاص حمض الفوليك الضروري لنمو طبيعي للجهاز العصبي للجنين. كما لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم، ومن يعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وكذلك الذين يعانون من هشاشة العظام. لأن مادة التانين تمنع امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم في الأمعاء الدقيقة".


ووفقا لها، يزيد الشاي الأخضر من حموضة عصارة المعدة. لذلك لا ينصح من يعاني من التهاب المعدة والقرحة ومرض الارتجاع المعدي المريئي بشربه.


وتقول: "ينصح بشرب الشاي الأخضر بعد مضي ساعة على تناول الطعام ولكن ليس قبل النوم، لتجنب الأرق".

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