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الإثنين، 12-06-2023 02:02 م

4 فئات يجب عليها شرب الحليب

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الوكيل الإخباري- شرب الحليب بشكل يومي يمد الجسم بالعناصر الغذائية الرئيسية، إذ أنه يُعد أحد المصادر الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة العظام والأسنان مثل الكالسيوم والبروتين.

أوضحت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أن كوب واحد من الحليب أو اللبن يمنح الجسم ثلث احتياجه اليومي من الكالسيوم، ويساعد أيضًا على تحقيق النمو الطولي في فترة المراهقة.

ويتمتع الحليب بالعديد من الفوائد الأخرى، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

أهم هذه الفوائد:
بناء وصيانة العظام والأسنان
الوقاية من أمراض القلب
الحفاظ على المعدل الطبيعي لضغط الدم
الحماية من بعض أنواع السرطان، كسرطان القولون
التقليل من خطر الإصابة بالسكري
سلامة وتحسين أداء الجهاز العصبي
تحسين عملية الهضم
تقوية المناعة
سلامة النظر
سلامة وصيانة الجلد والشعر والأغشية الرقيقة
معالجة الجفاف
إمداد الجسم بالطاقة

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من هي الفئات التي تحتاج لشرب المزيد من الحليب؟

 

 الأطفال حديثي الولادة، ويُفضّل الاعتماد على حليب الأم أو الحليب الصناعي المخصص للرضع


كبار السن، حيث تتغير الحالة الصحية للجلد والكلى، ما يضعف من قدرتهما على تصنيع فيتامين "د"، وتحويله للصيغة النشطة أو الفعّالة


الحامل والمرضع، حيث تزيد حاجتهما إلى العديد من الفيتامينات، ومن بينها فيتامين "د"، والذي يحتاج إليه الطفل لامتصاص الكالسيوم وتكوين العظام


الأشخاص الذين يتعرضون للكسور

 

سي ان ان


 




 

 


 

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