معجون أسنان يمنع حساسية الفول السوداني

الوكيل الإخباري - يمكن أن يساعد معجون الأسنان المملوء ببروتينات الفول السوداني في منع ردود الفعل الخطيرة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني.



وقد اجتاز معجون الأسنان الجديد تجربة السلامة على البالغين، ويتطلع الباحثون في جامعة كاليفورنيا إلى اختباره على الأطفال الذين يعانون من هذا النوع من الحساسية لقياس مدى فاعليته.

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ووفق "نيو ساينتست"، يقوم هذا المعجون بتدريب الجهاز المناعي لشخص ما على تحمّل نوعية معينة من الطعام.



ولاختبار مدى سلامته، أجرى فريق البحث تجربة بمشاركة 32 شخصاً بالغاً يعانون من حساسية الفول السوداني. وطُلب من 24 منهم استخدام معجون الأسنان بالفول السوداني، في حين تم إعطاء الباقي نفس معجون الأسنان ولكن بدون بروتينات الفول السوداني، كعلاج وهمي.



وطُلب من المشاركين تنظيف أسنانهم كل صباح لمدة دقيقتين بكمية بحجم حبة البازلاء من معجون أسنان الفول السوداني أو معجون الأسنان الوهمي، مع استخدام معجون الأسنان المعتاد في المساء.



تدريب تدريجي

وفي بداية الدراسة، كان معجون الأسنان بالفول السوداني يحتوي على ملغ واحد فقط من بروتينات الفول السوداني لكل جرعة بحجم حبة البازلاء، وتمت زيادتها تدريجياً على مدار التجربة التي استمرت 48 أسبوعاً إلى 80 ملغ – أي ما يعادل الكمية الموجودة في ثلث حبة الفول السوداني النموذجية.



ووجد الباحثون أن أيا من المشاركين لم يواجه أي ردود فعل معتدلة أو شديدة تجاه أي من معجون الأسنان. وأبلغ حوالي نصف المشاركين في مجموعة معجون الأسنان بالفول السوداني عن حكة مؤقتة في أفواههم، وهو ما لم يحدث في مجموعة الدواء الوهمي.



وفي نهاية التجربة تناول 3 من المشاركين في مجموعة معجون الأسنان بالفول السوداني 300 ملغ من بروتينات الفول السوداني، ولم يعاني أحد منهم من أي درجة من الحساسية.

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