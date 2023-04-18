مع كثرة تناول اللحوم .. مادة غذائية تقلل اعراض النقرس

الوكيل الإخباري- يتراكم حمض البوليك الزائد في مجرى الدم في المفاصل، مما يسبب الألم والتورم الذي يميز النقرس. ومن خلال تناول عدد أقل من الأطعمة الغنية بالبيورين كالكاجو يمكنك التحكم في أعراضه.



ويمتاز الكاجو بأنه مصدر غني بالبروتين، والدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب، والمواد المغذية مثل النحاس والحديد والمغنيسيوم والزنك، وفوق ذلك أنه منخفض البيورينات، وهو خالٍ من الكولسترول.

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وبحسب موقع "ليفينغ سترونغ"، يتم تعريف العناصر ذات النسبة العالية من البيورينات على أنها تحتوي على ما بين 150 إلى 825 ملغ من مركبات البيورين لكل 100 غرام من الطعام، مثل اللحم البقري، والمحار.



والغذاء المعتدل البيورين هو أحد الأطعمة التي تحتوي على 50 إلى 150 ملغ من البيورينات في كل 100 غرام، ويمكن تناولها بكميات محدودة يومياً.

والكاجو منخفض في البيورينات، لأنه يحتوي على أقل من 50 ملغ من المركبات لكل 100 غرام.

ويوصي مركز جامعة بيتسبرغ الطبي بأن يشتمل النظام الغذائي للنقرس على ما يقرب من 168 غراماً من الأطعمة الغنية بالبروتين يومياً، مثل الكاجو والمكسرات. وينبغي أن تأتي الحصة الأكبر من البروتين من أطعمة نباتية.

ويُنصح باختيار الكاجو المحمص الجاف بدلاً من الكاجو المحمص بالزيت للحفاظ على نسبة الدهون والسعرات الحرارية منخفضة. واختيار المكسرات غير المملحة.

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