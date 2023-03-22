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الأربعاء، 22-03-2023 02:25 م

8 نصائح ضرورية لمرضى النقرس في رمضان

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الوكيل الإخباري- يعد النقرس أحد الأمراض المنتشرة، فهو نوع من التهابات المفاصل، التي تصيبب مفاصل من القدمين أو اليدين أو المعصمين أو المرفقين، ما يتسبب في ظهور أعراض مزعجة، مثل التورم والألم واحمرار الجلد، لكنه عادًة ما يحدث نوبة النقرس من 5 إلى 7 أيام.

نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من النصائح لمرضى النقرس في رمضان، وفقًا لموقع التأمين الصحي البريطاني "NHS" و"Mayo clinic".

نصائح لمرضى النقرس في رمضان

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1-فقدان الوزن
تزيد السمنة من خطر الإصابة بالنقرس، لذا يساعد فقدان الوزن على تقليل مخاطر تفاقم الأعراض، تقليل عدد السعرات الحرارية وفقدان الوزن، سيخفض مستويات حمض اليوريك ويقلل عدد نوبات النقرس، قد يقلل فقدان الوزن أيضًا من الضغط الكلي على المفاصل.

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2-الكربوهيدرات
تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، الموجودة في الكربوهيدرات المركبة، لذا تجنب تناول الأطعمة والمشروبات المضاف إليها شراب ذرة ذو تركيزات عالية من سكر الفركتوز، مع الحد من تناول عصائر الفاكهة حلوة المذاق بطبيعتها.

3-السوائل
يجب الحرص على ترطيب الجسم خلال وقت الإفطار؛ من خلال تناول الماء بانتظام، إضافًة إلى شرب الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف.

4-الدهون
تقليل تناول الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والدواجن الدهنية ومشتقات الحليب الغنية بالدهون.

5-البروتينات
ركز على تناول اللحوم والدواجن خفيفة الدهن، فضلًا عن تناول مشتقات الألبان قليلة الدسم أو الخالية تمامًا، إضافًة إلى الحصول على البروتين النباتي الموجود في العدس.

6-الكمادات
حافظ على برودة المفصل من خلال وضع كيس ثلج، أو كيس من البازلاء المجمدة ملفوفًا في منشفة، لمدة تصل إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة.

7-أغطية السرير
حاول إبعاد أغطية السرير عن المفصل المصاب ليلاً، يمكن أن يعود النقرس كل بضعة أشهر أو قد يستغرق سنوات، إذا كنت تعاني من نوبات متكررة أو مستويات عالية من حمض البوليك في دمك، فقد تحتاج إلى تناول دواء يخفض حمض البوليك.

8-ممارسة الرياضية
ممارسة الرياضة بانتظام، ولكن تجنب ممارسة التمارين الرياضية المكثفة أو ممارسة الكثير من الضغط على المفاصل، يمكن اختيار المشي الذي يعتبر أفضل التمارين الرياضية.

الكونسلتو الطبي 

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