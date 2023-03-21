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الثلاثاء، 21-03-2023 10:00 ص

مرض قد يسبب قصور الكلى

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من التهاون مع مرض النقرس، مؤكدًا أن تركه بدون علاجه قد يشكل خطرًا كبيرًا على عضو حيوي هام في الجسم.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العضو الذي يقصده هو الكلى، موضحًا أن النقرس قد يؤثر سلبًا على وظائفها الحيوية.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن استمرار ارتفاع حمض البوليك في الدم المسبب للنقرس قد يُسفر عن حدوث قصور في وظائف الكلى.


وأوضح أن قصور وظائف الكلى عند مريض النقرس قد يتطور إلى الإصابة بالفشل الكلوي، إذا لم يسرع في السيطرة على مستويات حمض البوليك بالأدوية والنظام الغذائي الصحي.


الكونسلتو الطبي

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