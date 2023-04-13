طبيب يوضح حول مرض نادر يصيب الاطفال

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن هناك مشكلة صحية نادرًا ما يصاب بها الأطفال والمراهقون.



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المشكلة الصحية التي يقصدها هي "مرض النقرس"، مشيرًا إلى أن الإصابة به في سن صغيرة قد تكون مستبعدة.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن النقرس يهدد الرجال بخطر الإصابة أكثر من النساء، خاصةً عند الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عامًا.



وأوضح أن النقرس ليس السبب الوحيد لارتفاع حمض البوليك عند الأطفال والمراهقين، مضيفًا أنه ينتج أيضًا عن تناول بعض الأدوية أو وجود مشكلة في الكلى.

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