منظومة حوسبية يمكنها تحديد الطفرات الجينية المؤثرة على نمو الأورام السرطانية

الوكيل الإخباري - ابتكر فريق من الباحثين في معهد أبحاث الطب الحيوي بمدينة برشلونة الإسبانية منظومة حوسبية يمكنها تحديد الطفرات الجينية التي تؤثر على نمو الأورام السرطانية، وهو ما يمكن أن يساعد الأطباء على تحديد أفضل السبل العلاجية للتعامل مع كل مريض سرطان.



ويقول العلماء إن الأورام السرطانية هي نتاج مجموعة من الطفرات الجينية، ولكن ليس جميع هذه الطفرات مرتبطة بتطور الورم داخل الجسم. وتوصل فريق الدراسة برئاسة الباحث نوريا لوبيز بيجاس إلى منظومة يمكنها تقييم جميع الطفرات الجينية في الورم، وتحديد الطفرات التي تؤدي إلى تطور الورم السرطاني.

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ويوضح لوبيز بيجاس في تصريحات للموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية أن هذه البيانات يمكن أن تساعد في فهم طريقة تطور الأورام السرطانية على مستوى الجزيئات واتخاذ القرارات العلاجية التي تناسب كل حالة مرضية.

المصدر - البيان