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الثلاثاء، 06-06-2023 11:03 ص

منها الملابس .. 7 اشياء تؤثر على قياس ضغط دمك

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الوكيل الإخباري- هناك بعض العوامل الشائعة التي تلعب دورًا مهمًا في تغيير قراءات ضغط الدم عند قياسه، مثل تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم.

وهناك بعض العوامل الأخرى التي تؤثر على قياس الضغط، بينما لا يتوقعها الكثيرون، حسبما نشر موقع "Health line".

أشياء لا تتوقعها تؤثر على قراءة الضغط

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1-ممارسة الرياضة
يُراعى قياس ضغط الدم قبل القيام بأي تمرين وممارسة الرياضة، لأن القراءة قد تصبح مرتفعة في حال القيام بمجهود مكثف وزيادة تدفق الدورة الدموية بالجسم.


2-تناول الطعام
في الصباح، يفضل قياس ضغط الدم قبل الأكل، لأن هضم الطعام يمكن أن يخفض ضغط الدم، لكن إذا كان الشخص يجب عليه أن يأكل أولاً، فلا بد من الانتظار 30 دقيقة بعد الأكل قبل أخذ القياس.


3-الحاجة لدخول المرحاض
يمكن أن تؤدي المثانة الممتلئة بالبول إلى ارتفاع قراءات قياس ضغط الدم، لذا يجب إفراغها ودخول المرحاض قبل أخذ قياس الضغط.


4-الملابس التي نرتديها
للحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم، فلا يجب وضع الجزء الذي يلتف حول الذراع فوق الملابس، بل وضعه على الجلد مباشرة، وإذا كان الكم ضيقًا بشكل يضغط على الذراع، فلا بد من نزع الذراع من الكم.


5-درجة حرارة الجسم
إذا كان الشخص يشعر بالبرد، فقد يحصل على قراءة أعلى من المتوقع، لأن القلب يقوم بمجهود مضاعف لضخ الدم للجسم بالكامل ومنحه التدفئة اللازمة.


6-التوتر
للحصول على قراءة أدق، يجب تجنب الأفكار والمشاعر السلبية، والجلوس في وضع مريح لمدة 5 دقائق قبل أخذ قياس ضغط الدم، ثم اتباع الوضعية السليمة عند بدء القياس.


7-التحدث
يجب أيضًا تجنب الحديث أثناء قياس ضغط الدم، فقد يؤدي ذلك إلى الحصول على قياسات ضغط أعلى من الطبيعي.

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

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