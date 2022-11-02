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الأربعاء، 02-11-2022 11:43 ص

من بين اضطرابات الأكل الشائعة.. إليك أبرز أعراض نهم الطعام

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الوكيل الإخباري-تؤثّر اضطرابات الأكل على 9% من سكان العالم على الأقل.

وأدّت جائحة "كوفيد-19" إلى زيادة عدد هذه الحالات، وشدتها، وفقًا لدراسة أُجريت في يناير/كانون الثاني، ونشرت في مجلة "The Lancet Psychiatry".

ويُعد نهم الطعام من بين اضطرابات الأكل الشائعة، وهو اضطراب قهري يتضمن نوبات متكررة من الشره، وتناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة قصيرة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية عبر موقع "تويتر".
ويُعتبر هذا الاضطراب حادًا، وقد يُهدد حياة المصاب به.

من أبرز أعراض اضطراب نهم الطعام:

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تناول كميات كبيرة وغير طبيعية من الطعام في فترات زمنية قصيرة وغير معتادة


الشعور بفقدان السيطرة على الذات، وعدم القدرة على التحكم بكمية الطعام التي يتم تناولها


التخطيط لممارسة نهم الطعام عبر شراء كميات كبيرة من الأطعمة، وعدم التوقف عن الأكل حتّى الشعور بالشبع والامتلاء

تأثيره:


البدانة

أمراض القلب، والأوعية الدموية، وارتفاع مستوى الدهون


عدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء


الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي

 

سي ان ان

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