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الثلاثاء، 01-11-2022 11:16 ص

"امرأة تكتشف ورما بعد إصابتها بألم في الكتف" تسلّط الضوء على أعراض لا ينبغي تجاهلها!

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الوكيل الإخباري-تؤكد دراسة نُشرت في BMJ Case Reports، أهمية الحصول على رأي الطبيب بشأن أي أمر يبدو خارجا عن المألوف بالنسبة لك.

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ويأتي ذلك بعد تقرير نُشر عن حالة سيدة تبلغ من العمر 71 عاما، أحالها طبيبها العام إلى عيادة تقويم العظام لإدارة آلام الكتف. كما اشتكت المريضة من آلام في منطقة الصدر. وتفاقم الألم بالمشي والجلوس والتقلب في الفراش.


وبالإضافة إلى الفحص الطبيعي للكتف، وصفت المريضة أيضا أعراض اضطراب النوم وضيق الصدر وانخفاض الشهية.


ومن الغريب أن المرأة وصفت أيضا ضعف الإحساس والقوة في ذراعها.


وأبلغت المريضة عن "أعراض في اليد اليمنى" تتمثل في ضعف القبضة وفقدان البراعة والشعور بأن ذراعها "لا تنتمي إليها"، كما أبلغت عن تفاقم أعراضها التنفسية.


ولم تخضع المريضة لأي تحقيقات قبل الذهاب إلى عيادة العظام.

وأجرى الباحثون في البداية مسحا عظميا للنظائر لإجراء مزيد من التحقيق.
وفحص العظام بالنظائر هو طريقة لفحص عظامك لإظهار الحالات التي لم تتم رؤيتها باستخدام الأشعة السينية، ويتطلب ذلك حقن كمية صغيرة من السائل المشع، ثم يتم امتصاصه بواسطة العظام. ويتم إجراء هذا الفحص بعد ثلاث ساعات من الحقن.


وكشف الفحص عن ورم كبير في البانكوست - نوع من السرطان يبدأ في الجزء العلوي من الرئة (القمة).


وغالبا ما يكون تشخيص أورام البانكوست صعبا، حيث يصعب اكتشافها بالأشعة السينية للصدر.


وتمت مناقشة حالة المريضة في اجتماع الفريق التنفسي المحلي متعدد التخصصات، وتم اتخاذ قرار بأن الورم "كبير ولا يصلح العلاج الإشعاعي الجذري". وتم إعطاء مزيج من العلاج الإشعاعي الملطف والعلاج الكيميائي.


وللأسف، توفيت المريضة في غضون عام من التشخيص.


وكتب معدو دراسة الحالة هذه: "تسلط دراسة الحالة هذه الضوء على أهمية النظر في الحالات غير العضلية الهيكلية التي تسبب آلام الكتف المرجعية".


نظرا لوجود السرطان في الجزء العلوي من الرئتين، فقد يؤدي إلى الضغط أو الإضرار بمجموعة من الأعصاب التي تمتد من أعلى الصدر إلى رقبتك وذراعيك.

 

وتسمى مجموعة الأعصاب الضفيرة العضدية، ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن الضغط على الضفيرة العضدية يمكن أن يسبب عدة أعراض محددة للغاية:


- ألم شديد في الكتف .
- ألم في الذراع وضعف في اليد على الجانب المصاب.
- متلازمة هورنر - الاسم الطبي لمجموعة من الأعراض. 

روسيا اليوم

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