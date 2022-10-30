كيف تتغلب على الخوف من الحقن؟

الوكيل الإخباري-لا يقتصر الخوف من الحقن على الأطفال فقط؛ إذ يواجه الكبار أيضاً الخوف نفسه، حيث يُسبب دخول إبرة إلى جلودهم توتراً شديداً لديهم، قد يصل إلى تسارع دقات القلب والإغماء. والغريب أن الخوف من الحقن أكثر انتشاراً مما قد يتخيله كثيرون .

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أعراض الخوف من الحقن

ضيق الصدر وصعوبة التنفس والدوار والتوتر من أبرز أعراض الخوف من الحقن



بالنسبة للأشخاص من جميع الأعمار، يسبب الرهاب درجة من الضعف الجسدي أو النفسي، ويتداخل مع جودة حياة الشخص، وتختلف أعراض رهاب الحقن من شخص إلى آخر، وقد تشمل الأعراض:

- ضيق الصدر وصعوبة التنفس.

- الدوار والغثيان.

- خفقان القلب.

- الأرق والتوتر.

- التعرق.

- قد يصاب بعض البالغين بالإغماء إذا انخفض ضغط الدم فجأة؛ استجابة لرؤية إبرة أو دم.



أسباب الخوف من الحقن

العديد من الأشخاص الذين يعانون من الخوف من الحقن، يرجع خوفهم إلى حادثة معينة جعلتهم يشعرون بالرعب والضعف، فربما كان مقدم الرعاية الصحية شديد القوة عند حقنهم أثناء الطفولة، أو تمَّ الضغط عليهم لتلقي حقنة، أو تعرضوا لتجربة أخرى غير سارّة أو مؤلمة في بيئة طبية غير ملائمة.



نصائح للتغلب من الخوف من الحقن

تشير الدراسات إلى أن تمارين التنفس يمكن أن تقلل الألم أثناء الحقن وتساعد على استرخاء العقل والجسم



- تدرّب على تمارين التنفس

تشير الدراسات إلى أن تمارين التنفس يمكن أن تقلل الألم أثناء الحقن، وتساعد على استرخاء العقل والجسم؛ إذ يؤدي تمرين التنفس البطيء والعميق إلى زيادة كمية الأكسجين في الدم، وإعطاء جسمِكِ إشارة للاسترخاء، وستتباطأ ضربات قلبِك وسيقل ضغط الدم وتوتر العضلات، بينما تتضمن معظم التمارين شهيقاً بطيئاً وعميقاً يتبعه زفير أطول قليلاً، على سبيل المثال؛ حاول الشهيق لمدة 4 ثوانٍ، ثم الزفير لمدة 8 ثوانٍ.



- جرّب تقنيات منع الألم

واحدة من أبسط الطرق لمساعدتك على التعامل مع الخوف من الحقن؛ هي منع ألم الحقن، ويمكنك القيام بذلك عن طريق تطبيق كريم مخدر على المنطقة، وهناك أيضاً أجهزة بسيطة يمكن أن تساعد على منع الألم بالقرب من موقع الحقن، وهي أجهزة توضع على الذراع، وتعمل بتقنية الاهتزاز أو الضغط؛ لتعطيل إشارات الألم التي تنتقل إلى عقلك أثناء الحقن.



- استخدم تقنيات الإلهاء

يمكن أن يساعدكِ استخدام تقنيات الإلهاء على تشتيت ذهنك عن الحقن؛ مثل إجراء محادثة قصيرة مع العامل الذي يدير الحقنة، أو استخدام حواسك للتفاعل مع محيطك، أو الاستماع إلى أغنية مفضلة على هاتفكِ.



- عالج مخاطر الإغماء

قد يُصاب بعض الأشخاص بالإغماء قبل الحقن أو في أثنائه، ويحدث الإغماء بسبب انخفاض ضغط الدم، وهو رد فعل لاإرادي، يتم تنشيطه بواسطة محفزات معينة؛ مثل رؤية الدم أو الإبرة. وإذا كان لديكِ تاريخ من الإغماء أثناء الحقن؛ أخبر عامل الرعاية الصحية مسبقاً، كما يمكِنك أيضاً اتخاذ الإجراءات التالية:

- حافظ على رطوبة جسمك؛ بشرب الماء قبل أخذ الحقنة، إذ يزيد الجفاف من خطر التعرّض للإغماء.

- الاستلقاء مع رفع قدميك عن مستوى القلب، أو رفع ركبتيك أو الجلوس ورجلاك متقاطعتان.









المصدر الطبي : helpguide.org

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