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الأربعاء، 10-07-2024 11:35 ص

من قدميك .. كيف تكتشف نقص فيتامين B12؟

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الوكيل الإخباري- يجب عدم تجاهل التغيرات التي تطرأ على القدمين، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض المشكلات الصحية، مثل نقص فيتامين B12 في الجسم.

تأثير نقص فيتامين B12 على القدمين:

1- تنميل القدمين:
لا بد من الإسراع في زيارة الطبيب عند الشعور بتنميل في القدمين، لاحتمال أن يكون هذا الإحساس عرضًا لتلف الأعصاب بسبب نقص فيتامين B12 في الجسم.

2- برودة القدمين:
عندما ينخفض فيتامين B12 في الجسم، يقل عدد كريات الدم الحمراء، مما يؤدي إلى الشعور ببرودة في القدمين، نتيجة لعدم حصول الأطراف السفلية على ما يكفي من الأكسجين.

3- شحوب القدمين:
يؤدي انخفاض مستويات فيتامين B12 في الجسم إلى شحوب البشرة، بما في ذلك القدمين، أو تغيرها إلى اللون الأصفر، نتيجة لنقص الأكسجين الواصل إلى الجلد، بسبب تراجع عدد كريات الدم الحمراء.

4- تشنج الساقين:
يتأثر الجهاز العصبي المركزي سلبًا عند انخفاض فيتامين B12 في الجسم، مما يؤدي إلى الشعور بتشنجات عضلية في الساقين أثناء النوم.

وتصبح هذه العلامات على القدمين عرضًا مؤكدًا لنقص فيتامين B12، إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من:

التعب الشديد.
ضيق التنفس.
الصداع.
الدوخة.
سرعة أو عدم انتظام القلب.
الاضطرابات الهضمية.
صعوبة التركيز.

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