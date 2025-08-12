غوتيريش يدين قيام إسرائيل بقتل 6 صحفيين فلسطينيين في غزة

ودعا غوتيريش حسب بيان صدر باسمه إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل الأخيرة هذه" مشددا على ضرورة احترام الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وحمايتهم والسماح لهم بالقيام بعملهم بحرية بدون خوف أو مضايقات.
