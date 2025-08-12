الثلاثاء 2025-08-12 12:33 ص
 

غوتيريش يدين قيام إسرائيل بقتل 6 صحفيين فلسطينيين في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
 
الثلاثاء، 12-08-2025 12:20 ص
الوكيل الإخباري- دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، استشهاد 6 صحفيين فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي في مدينة غزة الأحد.


ودعا غوتيريش حسب بيان صدر باسمه إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل الأخيرة هذه" مشددا على ضرورة احترام الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وحمايتهم والسماح لهم بالقيام بعملهم بحرية بدون خوف أو مضايقات.
 
 
