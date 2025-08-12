الثلاثاء 2025-08-12 02:08 ص
 

قائد الأمن في حلب يعلق على وفاة شاب بعد تقارير عن "التعذيب"

أفراد من الأمن السوري
أفراد من الأمن السوري
 
الثلاثاء، 12-08-2025 12:44 ص
الوكيل الإخباري- أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، أنه بعد ورود تقرير عن وفاة شاب موقوف في مخفر الكلاسة، تم عرض الجثة على الطبابة الشرعية لتحديد أسباب الوفاة بدقة.اضافة اعلان


وقال عبد الغني، في تصريح لوكالة "سانا"، إنه تم على الفور تشكيل لجنة تحقيق مختصة لمتابعة الحادثة والكشف عن ملابساتها "بكل شفافية"، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تقصيرها أو تورطها في الواقعة.

في المقابل، ذكر "المرصد السوري" أن الشاب عبد الرحمن جعجول، من أبناء مدينة حلب، فارق الحياة داخل سجن مخفر الكلاسة بعد تعرضه "لتعذيب وحشي" على يد عناصر المخفر.

وبحسب مصادر المرصد، فقد تعرض الشاب للضرب المبرح، بما في ذلك ضربات على منطقة حساسة، ما تسبب باحتشاء في عضلة القلب أدى إلى وفاته على الفور، في حين أكد تقرير الطبيب الشرعي – وفق المرصد – أن الوفاة ناجمة عن التعذيب.

 وأثارت الحادثة موجة غضب واستياء بين الأهالي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين وكشف تفاصيل ما جرى.

وأشار المرصد إلى أن عدد ضحايا التعذيب داخل سجون "الحكومة المؤقتة" ارتفع إلى 51 معتقلاً، معظمهم من أبناء محافظة حمص، في مؤشر مقلق على تصاعد الانتهاكات وحالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية دراسة محلية: انخفاض مخزون المياه الجوفية بحوض البحر الميت في العقدين الماضيين

أفراد من الأمن السوري

عربي ودولي قائد الأمن في حلب يعلق على وفاة شاب بعد تقارير عن "التعذيب"

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يدين قيام إسرائيل بقتل 6 صحفيين فلسطينيين في غزة

ا

أخبار محلية وزير الصحة يوضح حول انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الزرقاء الحكومي

ل

عربي ودولي عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على الشرطة مقلقة وغير مسبوقة

ا

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ا

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة

وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد

أخبار محلية وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد



 
 





الأكثر مشاهدة