نصائح ذهبية للتغذية الصحية أثناء العمل المنزلي

الوكيل الإخباري _ حذر معهد الاستشارات الصحية المهنية من خطر الاصابة بالبدانة اثناء العمل المنزلي، وذلك بسبب قلة الحركة من ناحية ،وكثرة تناول الطعام من ناحية أخرى.

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وقد حرص المعهد الألماني على تقديم عدة نصائح لنظام غذائي صحي، يراعي الالتزام بثلاث وجبات رئيسية يتم تناولها في أوقات محددة من اليوم مع مراعاة الابتعاد عن الوجبات السريعة والإقلال من الدهون والسكريات.





بالاضافة الى ضرورة تناول وجبات بينية صحية مثل المكسرات كالجوز واللوز والكاجو والفواكه والخضروات كالجزر والتين، وذلك لانها تعمل على رفع درجة التركيز أثناء العمل من ناحية، كما انها لا تتسبب في اكتساب الجسم للمزيد من السعرات الحرارية، كالشوكولاتة والحلويات من ناحية أخرى.



ويمكن تناول الزبادي الطبيعي بدلا من زبادي الفواكه، للتقليل من كمية السكر ، مع مراعاة شرب السوائل بكمية كافية.

بالاضافة الى المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية يوميا لحرق الدهون.

المصدر : الامارات نيوز



