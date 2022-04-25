الوكيل الإخباري - 6 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم خلال شهر رمضان، المعروف أن للصيام فوائد كثيرة على الصحة منها تنظيف الجسم من السموم المتراكمة فيه، وإراحة الجهاز الهضمي للقيام بوظائفه بشكل صحيح، فضلاً عن علاج التهابات الجسم وإنقاص الوزن وخفض السكر وضغط الدم وتحسين العادات الغذائية السيئة التي قد يتبعها البعض على مدار العام.

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نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، نصائح غذائية مهمة تقوي مناعة الجسم خلال شهر رمضان وتسمح للصائم بالإستفادة من مزايا الصيام الصحية.





و6 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم خلال شهر رمضان كما أوردها حساب الوزارة تأتي على الشكل الآتي:





1 - التعجيل في تناول الإفطار فور الآذان، والبدء بتناول التمر والماء تبعًا للسنة النبوية الشريفة، كما يمكن استبدال التمر بحبة فواكه أو العصير الطبيعي لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام، ورفع معدل السكر في الدم، والتقليل من مشاكل عسر الهضم اللاحقة.

2 - تناول المياه بكميات كافية وبمعدل لا يقل عن 1.5-2 لتر للبالغين خاصة في الأجواء الحارة. كما يُنصح بشرب المياه بدرجة حرارة الجسم أو معتدلة الحرارة، ولا 3 - يُنصح بشرب الماء البارد جدًا الذي يُسبب عسر الهضم.

4 - تناول المقبلات الخفيفة بعد التمر والماء، مثل السلطات والشوربات الخفيفة.

5 - الحرص على اشتمال وجبتي الإفطار والسحور على كافة العناصر الغذائية والسعرات الحرارية الضرورية والمتوازنة.

6 - الحرص على تناول الطعام ببطء لتجنب عسر الهضم.

7- تأجيل وجبة السحور لما قبل وقت الإمساك بقليل، لزيادة الشعور بالشبع خلال النهار.

8 - التقليل من شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة، والشاي.

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