نصائح لاختيار مرتبة مريحة لآلام الظهر

الوكيل الإخباري - أولا وقبل كل شيء، الراحة هي المفتاح، إلى جانب العثور على شيء يقلل من الضغط عند النقاط المهمة مثل ظهرك وعجزك وكتفيك، فنحن نقضي ما يقرب من ثلث حياتنا في السرير، لذلك فمن المهم أن يكون هناك شيء مريح ويلبي احتياجاتنا للنوم الجيد.

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وبالإضافة لذلك، هناك بضعة معايير أخرى معتمدة من قبل الخبراء تحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند شراء مرتبة جديدة، من أجل تعامل أفضل مع مشكلات ظهرك، وهذه هي مجموعة النصائح التي ندعوك للاحتفاظ بها عندما تذهب للتسوق في المرة التالية.

1- أفضل مرتبة لآلام الظهر ليست بالضرورة الأكثر غلاءً

إذا كنت قد بدأت بالفعل بالبحث حولك، فأنت تعلم أن المراتب يمكن أن تكون باهظة بالفعل، ولكن بصراحة، لن يعجب ظهرك ببطاقة الأسعار، وليس هناك حاجة لضخ الكثير من الأموال على مرتبة إذا لم تكن ذلك مناسبة لك، ويقول بايام فرجودي، أخصائي جراحة العمود الفقري في مركز ميموريال كير أورانج كوست الطبي في فاونتن فالي بكاليفورنيا: "قبل أن تستثمر المال في مرتبة، جرّبها"، فـ "الراحة هي أهم شيء".

2- لا تعتبر المرتبة الصلبة دائمًا أفضل من المرتبة الرقيقة

من المحتمل أنك سمعت أنه كلما كانت المرتبة أكثر صلابة، كان ذلك أفضل لألم الظهر، ولكن هذا ليس صحيحًا في الواقع، كما يقول نيل أناند، أستاذ جراحة العظام في مركز سيدار سيناي للعمود الفقري في لوس أنجلوس، والذي يقول: "في حين كان الأخصائيون يوصون بمرتبة شديدة الصلابة كخيار مثالي للدعم المناسب للظهر، فإن هذا التوجيه قد عفّى عليه الزمن وقد تم إلغاؤه إلى حد كبير"، "وفي الواقع، فقد أظهرت دراسات جديدة أن الفراش شديد الصلابة قد يؤدي في الواقع إلى المزيد من الألم، نظرًا لأنه لا ينحني بشكل كافٍ لاستقبال نقاط الضغط عند الوركين والكتفين".

3- جرب المرتبة قبل شرائها لفترة طويلة من الوقت

حيث إن قضاء بضع دقائق على مرتبة في أحد المتاجر قد يكون مضللاً؛ فما قد يبدو رائعا في المتجر قد يسبب لك التعاسة بعد نوم ليلة كاملة.



لذا، من المهم أن تجرب المرتبة قبل شرائها لعدة أيام إلى أسابيع، لأن تجربة المتجر لدقائق لا تسمح لك بتجربة مجموعة كاملة من المواقف المتغيرة التي تحافظ لك على نوم جيد، وهناك منتجو مراتب يعطونك هذا الخيار.. أن تجرب المرتبة لأيام طويلة قبل الشراء.



4- مراتب السرير الإسفنجية الأفضل لظهرك

لا توجد مرتبة واحدة مثالية للجميع، لكن قد تكون مرتبة سرير إسفنجية من الإسفنج الصلب المرن، والتي تعرف بـ (memory foam mattresses or the Tempur-Pedic type mattresses)، نقول أنها قد تكون خيارا مناسبا فهي تتوافق مع ملامح الجسم، وننصح المرضى بتجنب النوم على الأرائك والكراسي والمراتب الصلبة بشكل مفرط.

5. قد ترغب في استعمال سرير قابل للتعديل، إذا كانت ميزانيتك تسمح بذلك

إن الأسرّة القابلة للتعديل جميلة جدًا، وهي أسرة مزودة بحساسات تجعلها تستجيب لحركة جسمك أثناء النوم؛ مما يجعلها الأفضل لدعم ظهرك، وعيبها أن أسعارها مرتفعة.

المصدر- صحتك

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