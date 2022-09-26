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الإثنين، 26-09-2022 02:16 م

نصائح لتخفيف حدة ألم خشونة الركبة عند الحامل

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الوكيل الإخباري - خشونة الركبة عند الحامل شكوى شائعة عند نسبة كبيرة من الحوامل أثناء رحلة الحمل، وآلامها مزعجة وصعبة، وتعود إلى تغير الهرمونات نتيجة لزيادة حجم الجنين، والضغط على ركبة الحامل .

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وتعد آلام خشونة الركبة عند الحامل، من أكثر الآلام إزعاجاً للمرأة خلال مرحلة الحمل، ويفضل للحامل استشارة الطبيب المختص، وبوجه عام تعود أسباب خشونة الركبة عند الحامل إلى أحد الأسباب التالية:

إلتهاب بمفصل الركبة
خشونة الركبة عند الحامل تحدث بسبب إلتهاب مفصل الركبة، وإلتهاب الأربطة، وإلتهاب في مفصل الركبة الناتج من تآكل الغضاريف، فتشعر الحامل بألم شديد .


التعرض لحادث السقوط على الركبة
من أسباب خشونة الركبة عند الحامل كثرة السقوط على الركبة مما يتسبب في تمزق بالغضاريف والأربطة .

 

زيادة الوزن
تؤدي زيادة الوزن والسمنة إلى خشونة الركبة عند الحامل، لأنها تؤثر على العمود الفقري والركبة مسببة شعور الحامل بآلام شديدة.


أمراض المناعة
قد يكون السبب وراء إصابة الحامل بخشونة الركبة، بعض الأمراض المناعية مثل: الروماتيزم والنقرس.

 

نصائح لتخفيف حدة ألم خشونة الركبة عند الحامل
- يجب على الحامل ممارسة رياضة خفيفة ولكن بعد استشارة الطبيب.
- تجنب حمل الأشياء الثقيلة .
- الحرص على جعل جسمك ذا قوام متناسق وذلك لتخفيف الآلام التي تعاني منها في منطقة الركبة .
- تدليك الركبة بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند.
- وضع كمادات باردة على منطقة الركبة.
- تجنب إرتداء الأحذية ذات الكعب العالي.
- تجنب صعود السلالم لأنها تزيد من مشكلة خشونة الركبة.
- رفع الركبة على وسادة مناسبة للتخفيف من تورمها.
- استشارة الطبيب المختص بشأن طلب طرق لعلاج خشونة الركبة عند الحامل.
- حرص الحامل على اعتماد نظام غذائي صحي جيد يعزز من صحتها ويخفف من الوزن للتخفيف على الركبة.

 

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