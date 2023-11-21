نصائح لمرضى القلب قبل السفر

الوكيل الإخباري - قال تقرير جديد لجمعية القلب الأمريكية إن السفر ليس أمراً بسيطاً، إذا كنت تعاني من مرض القلب، ولكن الحالة المزمنة لا تمنع الشخص من الرحلات، أو رؤية الأصدقاء والعائلة خلال العطلات.



وبحسب التقرير الذي نشره "هيلث داي"، مع القليل من الاستعدادات قبل السفر، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب التغلب على التحديات الخاصة، التي قد تواجههم أثناء السفر" .

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وينصح التقرير الذي أعدته الدكتورة جلاديس فيلاردي، أستاذة الطب بجامعة فلوريدا بالتالي:



تحدث إلى طبيبك حول خطط سفرك، واطلب منه نصائح لإدارة مشكلاتك الصحية المحددة أثناء الرحلة.



احمل معك نسخة من سجلاتك الطبية الرئيسية، ومعلومات الاتصال بأطبائك، وقائمة بجميع الوصفات الطبية الخاصة بك.



تأكد من أن لديك ما يكفي من الأدوية لكامل الرحلة، وضع خطة لنقل الأدوية التي تحتاج إلى تبريد.



ضع اختلاف المناطق الزمنية في الاعتبار، واضبط جداول تناول الدواء وفقاً لها.



قم بتجهيز أي معدات طبية خاصة قد تحتاجها، مثل جهاز قياس ضغط الدم أو جهاز قياس الغلوكوز.



عليك التفكير في تأثير المناخ والارتفاعات في وجهة السفر، فالحرارة الشديدة، أو البرودة الشديدة، قد تؤثر على الدورة الدموية، وفي الارتفاعات العالية، يوجد كمية أقل من الأكسجين في الهواء.



عند حجز تذكرتك، اطلب كرسياً متحركاً أو عربة ترحيب للوصول.



ضع في اعتبارك أنك قد تحتاج إلى الخضوع لفحص أمني خاص، إذا كان لديك جهاز مزروع لتنظيم ضربات القلب.



فكر في ارتداء الجوارب الضاغطة والتجول في مقصورة الطائرة، خاصة في الرحلات التي تستغرق أكثر من 4 ساعات.



الحفاظ على ترطيب الجسم بالسوائل هام، وكذلك اختيار الوجبة المناسبة على الطائرة.



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