نصائح لمقاومة شعورك بالجوع ليلا

الوكيل الاخباري - متلازمة الجوع الليلي، باتت تؤرق الكثيرات، ورغم محاولات بعضهن الإلتزام بتناول الطعام الصحي طوال ساعات النهار، إلا أن الليل قد ينسف كل ذلك بمجرد فتح باب الثلاجة.





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ووفقاً للخبراء، فإن هناك العديد من الأسباب التي تجعلكِ تشعرين بالجوع في الليل، لذا ينبغي أن تتعرفي على السبب الحقيقي وراء ذلك، وهل شعوركِ بالجوع ليلاً هو رغبةً حقيقية في تناول الطعام أم لمجرد شعوركِ بالملل أو الحزن أو حتى السعادة، وما هي الوجبات الخفيفة الصحية الكفيلة بكبح شعوركِ بالجوع ليلاً.





نصائح لمقاومة شعوركِ بالجوع ليلاً





- تنظيم مواعيد الوجبات على مدار اليوم.

- الإلتزام بتناول وجبة الفطور يومياً.

- تناول كوبين من الما قبل ربع ساعة من الوجبات الرئيسية.

- تناول المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة المساهمة في كبح الشهية ليلاً بعد وجبة العشاء بساعة على الأقل، مثل " الشاي الأخضر الخالي من السكر مع نصف ليمونة".

- تزويد وجبة العشاء بالأطعمة الصحية الغنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تعطي شعوراً بالشبع لفترات طويلة، خصوصاً " البطاطا المشوية".

- تناول الخضروات، كالخس والخيار والجزر بدلاً من الفواكه التي تحوي سكر قد يؤدي غلى الشعور بالجوع ليلاً.

- الاعتماد على البروتين في وجبة العشاء والذي يعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، خصوصاً " البيض المسلوق، الدجاج المشوي، كوب من الزبادي".

- تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم أو المشروبات الصحية الخالية من السكر كل ساعتين بالتبادل، فذلك يُصرف المخ تماماً عن الشعور بالجوع ليلاً.

- الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم، خصوصاً بعد وجبة العشاء، لأن المخ يعطي انذاراً كاذباً بأنه بحاجة إلى السكريات ليلاً وهو في الحقيقة بحاجة إلى الماء.

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