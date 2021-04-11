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الأحد، 11-04-2021 01:52 م

نصائح هامة للوقاية من الدوالي

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الوكيل الاخباري - هناك أمراض مختلفة في الأوردة، لكن طرق الوقاية منها واحدة. قال اختصاصي الأوردة، جراح الأوعية الدموية الروسي، دينيس إبراغيموف، إن بعض القواعد البسيطة يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأوردة والأوعية الدموية.

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وفقًا له، من المهم دائمًا الحفاظ على الدورة الدموية الطبيعية في الساقين: عند الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة، من الضروري القيام بتمارين بشكل دوري للساقين، بما في ذلك القرفصاء والانحناءات والدوران الدائري.


يجب أيضًا تجنب خفض درجة حرارة الجسم ورفعها، حيث تؤدي تغيرات درجة الحرارة إلى تضييق وتوسع حاد في جدران الأوردة، مما يقلل من مرونتها ويجعلها أكثر هشاشة.


تساعد ممارسة الرياضة أو المشي في المساء في الهواء الطلق على مسافة كيلومترين على الأقل على تجنب توسع الأوردة. بدلاً من صالة الرياضة، هناك أيضًا السباحة والرقص وركوب الدراجات ورياضة المشي. يجب استبعاد الأطعمة الدهنية والحارة من النظام الغذائي، والإكثار من الفواكه والخضروات والأعشاب.


الحمام المتباين يقوي جدران الأوعية الدموية ويحسن حالة الأوردة. أثناء النوم، يجب أن تحافظ على رجليك مرفوعتين لمنع ركود الدم.


كإجراء وقائي، لا يوصى بارتداء الجينز والجوارب والأحزمة الضيقة والضيقة للغاية.
يجب أن تتخلى عن العادات السيئة من أجل عدم تطور المرض، فالتدخين يضعف شبكة الأوعية الدموية ويؤدي إلى نقص الأكسجة، أي عدم كفاية إمداد الأنسجة بالأكسجين.


وقال في مقابلة مع "كومسومولسكايا برافدا": "نتيجة لعمل هذين العاملين (التدخين والدوالي)، يضعف تدفق الدم في الأطراف السفلية بشكل كبير، وتعاني الأنسجة من نقص الأكسجين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يثير التدخين تطور مضاعفات الدوالي في الأطراف السفلية - التهاب الوريد الخثاري، تخثر الأوردة العميقة والنزيف من الدوالي".

 

سبوتنيك

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