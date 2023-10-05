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الخميس، 05-10-2023 02:39 م

نقص الحديد بالدم- كيف يؤثر على مختلف أجزاء الجسم؟

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الوكيل الإخباري - يعتبر نقص الحديد بالدم حالة يكون فيها مستوى الحديد في الدم أقل من المستوى الطبيعي المطلوب، لذلك يصنف من أكثر اضطرابات نقص العناصر الغذائية شيوعًا في العالم، التي قد تحدث نتيجة عدة أسباب، ويؤثر على مختلف أجزاء الجسم وأجهزته الحيوية.

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تأثير نقص الحديد بالدم على مختلف أجزاء الجسم؟
- الدم والجهاز الدوري:
فقر الدم الناتج عن نقص الحديد: يؤدي نقص الحديد إلى تدني مستوى الهيموغلوبين في الدم، مما يؤثر على قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى الأنسجة. قد يتسبب ذلك في الشعور بالتعب والضعف والدوخة وضيق التنفس.


- التعب والإرهاق: قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بالتعب الشديد والإرهاق الزائد.


- التأثير على الانتباه والتركيز: يمكن أن يؤثر نقص الحديد على قدرة الشخص على التركيز والانتباه، وقد يعاني من صعوبة في تنفيذ المهام العقلية.


- ضعف الجهاز المناعي: قد يكون لنقص الحديد تأثير على جهاز المناعة، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وصعوبة في التعافي منها.


- جفاف الجلد: قد يؤدي نقص الحديد إلى جفاف الجلد وشحوبه.


- تساقط الشعر: يمكن أن يتسبب نقص الحديد في تساقط الشعر وفقدانه.

- تغيرات في الشهية: قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بفقدان الشهية أو تغيرات في الشهية.


- الاضطرابات الهضمية: قد يصاحب نقص الحديد اضطرابات هضمية مثل الإمساك أو الإسهال.


هذه بعض الآثار الشائعة لنقص الحديد على مختلف أجزاء الجسم. إذا كنت تشتبه في وجود نقص الحديد، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب.

 

الكونسلتو 

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