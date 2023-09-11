الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يتعامل مع حريق شاحنات في عمان - فيديو

قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يدخل حيز التنفيذ غداً

شركة الكهرباء الوطنية تتشح بالحزن

رسائل نصية من الأمن على هواتف المواطنين .. وهذا نصها

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات التجسير للجامعات الرسمية الخميس

إجراءات حكومية صارمة تدخل حيز التنفيذ الليلة .. تعرف عليها

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.45% خلال 8 شهور

الصحة تستعد لإعطاء مطعوم الإنفلونزا وتكشف عن الفئات التي ستتلقى اللقاح

العتوم يُقرر إغلاق مستشفى خاص في اربد

انخفاض كميات الإنتاج الصناعي في الأردن بنسبة 4.74%

الإثنين، 11-09-2023 12:58 م

مخاطر عديدة سببها نقص الحديد في الجسم .. إحذرها

tbl_articles_article_21267_8752132b080-0c04-4d4d-882f-53e284b09f7d


الوكيل الإخباري - يؤدي نقص الحديد بالجسم إلى عواقب صحية خطيرة منها الشعور الدائم بالإعياء وتراجع القدرة على الإنجاز والشعور بدوار، وكذلك الإصابة باضطرابات التركيز وشحوب الوجه. 

اضافة اعلان


كما تشمل آثار نقص الحديد تشقّق زوايا الفم وتكسر الأظافر وتقصف الشعر أو سقوطه، وكذلك زيادة الحساسية تجاه البرودة، فضلا عن الإعياء المزمن وعدم القدرة على العمل وشحوب الوجه والإحساس بالدوار وقلة التركيز، والإصابة بنوبات اكتئاب.

وأكد الطبيب الألماني بيتر نيلسن من مستشفى هامبورغ إبندورف الجامعي لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن نحو 30% إلى 50% من النساء اللاتي يمررن بفترات الطمث يعانين من نقص الحديد بسبب فقد أجسامهن الدم بصورة مستمرة.


كما أوضح نيلسن أن الكثير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام ونصف وثلاثة أعوام وكذلك المراهقين بين 12 و14 عاما يعانون أيضا من نقص الحديد في هذه المراحل العمرية نتيجة مرورهم بمراحل النمو.


وأضاف الطبيب أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يمكن أن يعانوا أيضا من سوء امتصاص الحديد بأجسامهم بسبب اتساع الأنسجة الدهنية في منطقة البطن، زيادة على من يمارسون رياضات قوة التحمل والنباتيين.


وحسب الموقع الألماني المذكور، فيمكن علاج مشكلة نقص الحديد بشكل طبيعي من خلال تعديل النظام الغذائي والإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على الحديد مثل السبانخ واللحوم وكبد الحيوانات، لكن شريطة عدم تناول اللحوم بكثرة أو إمداد الجسم بكميات كبيرة من الحديد، لأن ذلك يؤدي إلى إحداث اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي للسكر بالدم وكذلك إلى الإصابة بمتاعب في المفاصل.

 

الجزيرة 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3020239973712-coptstoday

بعد التحذير من إعصار دانيال- دليلك لمواجهة الطقس العاصف

ز

ما الاكزيما التأتبية؟

2022_10_11_22_52_53_348

ماذا يحدث لجسمك عند صعود السلم كل يوم؟

64fb2b7c4c59b72d0f48c6e0

ست علامات تظهر على أجسامنا تعني نقص فيتامين أساسي

2023_9_10_13_57_43_816

مفيد أم مضر.. فوائد الرمان لمرضى الضغط والسكري؟

2023_9_8_16_24_27_477

ألم الرأس.. هل يشير إلى مرض خطير؟

أخبار متعلقة
2023_9_6_17_55_35_851

المكسرات لمرضى المرارة- مسموحة أم ممنوعة؟

00

خبيرة تغذية توصي بفيتامين هام

ن

طبيب يحذر هؤلاء من تناول اللب

ب

طبيب يحذر مرضى السكري من هذه الأطعمة