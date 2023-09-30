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السبت، 30-09-2023 12:39 م

نوعان من الخضار لا تضعهما بالثلاجة

200419110528361~كيف-احافظ-على-الخضراوات-في-الثلاجة


الوكيل الإخباري- هل يجب تخزين جميع أنواع الخضار والفاكهة في الثلاجة؟ الإجابة: "لا". وفي الواقع، هناك العديد من الأنواع التي يجب تخزينها في مكان جاف ومظلم، أي في درجة حرارة الغرفة وبعيدًا عن أشعة الشمس.

نشرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قائمة بأبرز أنواع الخضار والفاكهة التي لا تحتاج إلى وضعها في الثلاجة.

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ويأتي من بينها:

البصل والبطاطا: لا تحتاج إلى التبريد، ويمكن تخزينها في مكان جاف ومظلم.


الموز: يُحفظ في وعاء الفاكهة خلال الأيام الثلاثة الأولى خارج الثلاجة، ثم يُحفظ في كيس ورقي ويُبرّد في الثلاجة.


التفاح: يخزن في وعاء الفاكهة لأول خمسة أيام، ثم يُبرّد في الثلاجة.


الجريب فروت: يمكن تخزينها خارج الثلاجة لسبعة أيام.

 

سي ان ان


 




 

 


 

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