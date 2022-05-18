هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكلين الفاكهة فقط يوميا

الوكيل الإخباري - يمكن أن يساعد تناول الفاكهة على إنقاص الوزن، كما أنه مفيد في حماية جسمكِ من الأمراض، ناهيكِ عن أن تناولها يُعد أمراً لذيذاً جدًا، لكن بعض الأشخاص يختارون تناول الفاكهة فقط دون أن يتناولوا أي شيءٍ آخر.

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لكن هل هذا النظام الغذائي، الذي يعتمد على الفواكه فقط، خيار حكيم؟ إليكِ الإجابة في السطور القادمة، حيث سنبين لكِ ماذا سيحدث لجسمكِ إذا قمتِ به.





نقص فيتامين (د)

وفقًا لمايو كلينك، يوجد فيتامين (د)، بشكل طبيعي، في "الحليب المدعم والحبوب المدعمة والأسماك الدهنية، مثل: السلمون والماكريل والسردين"، وهذه العناصر غير موجودة في النظام الغذائي، الذي يضم الفاكهة فقط.

ومن دون فيتامين (د)، لا يمكننا امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم بشكل صحيح، وهما عنصران مغذّيان مهمان لصحة عظامنا، كما أن فيتامين (د) ضروري لعظام قوية، وهو شيء نحتاجه لصحة أفضل طوال حياتنا.

دفع جسمك إلى وضع الجوع

من دون بعض مستويات البروتين والدهون، قد يقرر جسمك أنه يتضور جوعًا، ويمكن أن يتسبب هذا في إغلاق الأنظمة المهمة، حيث إن النظام الغذائي للفاكهة ينطوي على مخاطر كبيرة لسوء التغذية، كما أن الطبيعة التقييدية المتمثلة في اقتصار طعامك على الفاكهة فقط سيكون نظامًا غذائيًا متوازنًا.

وقد تبدئين حينها بالشعور بالخمول أو الاكتئاب أو الإمساك أو البرودة أو حتى فقدان شعرك، لذا فإن أفضل طريقة لتجنب هذا، هي تناول نظام غذائي متوازن.

تكسر شعرك وأظافرك

بالحديث عن الامتصاص، فإن البريبايوتكس هي ليست المغذيات الوحيدة التي ستفتقدينها في حال كنتِ تأكلين الفاكهة فقط، إذ لا يمكن أيضاً العثور على فيتامينات (ب)، والكالسيوم والحديد والزنك وأحماض أوميغا الدهنية، في الفاكهة، حيث تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا مهمًا في صحة شعرك وأظافرك.

وفي حال كنتِ تأكلين الفاكهة فقط، فقد تعانين تساقط الشعر أو قد لا ينمو شعرك جيدًا، ويمكن أن يكون أيضًا هشًا، ويمكن أن ينكسر بسهولة، والشيء نفسه ينطبق على أظافرك.



اكتساب الوزن

على الرغم من أنه قد يبدو أن تناول الفاكهة فقط سيكون وسيلة فعالة لفقدان الوزن، فإن الفاكهة مليئة بالسكريات الطبيعية، وحتى لو كانت سكريات طبيعية فإن السكر يبقى سكرًا بالنسبة للجسم، ويمكن معالجته وتخزينه كسكر، كما يمكن أن يؤدي الكثير من السكر إلى زيادة الوزن لدى بعض الأفراد، ويمكن للجسم بمرور الوقت بناء مقاومة للأنسولين، ولن يتمكن جسمك من تكسير السكر وسيبدأ في تخزينه على شكل دهون، وسيكون هذا ملحوظًا بشكل خاص في منطقة البطن.

زهرة الخليج