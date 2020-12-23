هذه الأسباب ستدفعك لتناول الأناناس يومياً

الوكيل الإخباري _ يعد الأناناس من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص، نظرا لما يحتويه من عناصر غذائيّة يحتاجها الجسم، ويتمتع الأناناس ب لا تحصى، ومن ابرزها:

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1- يقلّل من مستوى الالتهابات.



2- يساعد اتّباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة. على تقليل الإجهاد التأكسدي.



3- يساهم في تعزيز النمو، وشفاء الجروح، وامتصاص الحديد.



4- يعمل على تحسين صحة الجلد. لاحتوائه على مادة الكولاجين.



5- يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.



6- يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.



7- يعمل على خفض مستويات سكر الدم. لدى المصابين بمرض السكري من النوع الأول.

المصدر : الامارات نيوز



