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الأربعاء، 23-12-2020 02:06 م

هذه الأسباب ستدفعك لتناول الأناناس يومياً

الأناناس


الوكيل الإخباري _ يعد الأناناس من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص، نظرا لما يحتويه من عناصر غذائيّة يحتاجها الجسم، ويتمتع الأناناس ب لا تحصى، ومن ابرزها:

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1- يقلّل من مستوى الالتهابات.

2- يساعد اتّباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة. على تقليل الإجهاد التأكسدي.

3- يساهم في تعزيز النمو، وشفاء الجروح، وامتصاص الحديد.


4- يعمل على تحسين صحة الجلد. لاحتوائه على مادة الكولاجين.


5- يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.


6- يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.


7- يعمل على خفض مستويات سكر الدم. لدى المصابين بمرض السكري من النوع الأول.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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