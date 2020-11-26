تناول الفاكهة المجففة يجعلك بصحة أفضل

الوكيل الإخباري _ تعد الفواكه المجففة هي تلك التي يتم تجفيفها من غالبية محتواها من الماء، وتمتاز بطعمها اللذيذ كما انها تحتوي على فوائد عديدة للجسم ، وقد كشفت احدى الدراسات ان الأيام التي يأكل فيها الأشخاص الفاكهة المجففة فإنهم يستهلكون كميات أكبر من بعض العناصر الغذائية الأساسية مقارنة بالأيام التي لم يتناولوها ، تعرف على ابرز فوائد الفواكه المجففة .



- تحتوي جميع أنواع الفواكه المجففة على نسبة منخفضة جداً من الصوديوم، ونسبة جيدة من عنصر البوتاسيوم والألياف.



- يوجد السكر في الفواكه المجففة بشكل تقليدي على شكل جلوكوز وفركتوز، ولا تحتوي الفواكه المُجففّة بشكل طبيعي على السكريّات المضافة التي يمكن أن تسبّب مجموعة من المشاكل الصحية.



- تُعتبر مصدراً غنيّاً بالألياف غير القابلة للذوبان الضرورية لتحفيز الحركة الهضمية، وتنظيم وتسريع مرور الطعام خلال الأمعاء.



- تحتوي على تركيز مرتفع من الفيتامينات التي تمتلك تأثيراً مضاداً اللأكسدة بالمقارنة مع الفواكه الطازجة، وذلك نتيجة لعمليات التجفيف التي تتعرض هذه الفاكهة لها، إلا أنّ مستويات فيتامين ج تنخفض عند تجفيف الفواكه.

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المصدر : اليوم السابع



