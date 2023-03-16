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الخميس، 16-03-2023 10:22 ص

هذه مدة حفظ الدجاج الطازج والمطبوخ في البراد والثلاجة !

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الوكيل الإخباري- هل يبقى الدجاج آمنًا إذا تركته في البرّاد لفترة طويلة؟ وما هي المدة التي يمكن فيها حفظ الدجاج في الثلاجة؟ وتُراود العديد منا أسئلة كثيرة في هذا الشأن، أجابت عنها هيئة الغذاء والدواء في السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وأوصت بالتالي:

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مدة حفظ الدجاج الطازج في البراد:


يومان


مدة حفظ الدجاج الطازج في الثلاجة:

12 شهرًا

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية أن الدجاج الطازج تختلف مدة حفظه عن الدجاج المطبوخ.


مدة حفظ الدجاج المطبوخ في البراد:


4-3 أيام


مدة حفظ الدجاج المطبوخ في الثلاجة:


4-6 أشهر

 

 

وفي حال تساؤلك عن تخزين الطعام المطبوخ بشكل عام، تنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بما يلي:


احرص على وضع اللحوم، والمأكولات المتبقية، والبيض، والحليب، والفاكهة، والخضار، وغيرها من المواد سريعة التلف في البراد خلال ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة خارجًا أعلى من 32 درجة مئوية.


لا تترك الطعام سريع التلف خارج الثلاجة، لأنّ البكتيريا المسبّبة للتسمّم الغذائي تنمو بسرعة عندما يكون الطعام في "منطقة الخطر"، أي بين 4.44 و60 درجة مئوية، التي تشمل درجة حرارة الغرفة.


اضبط درجة حرارة البراد على 4.44 درجة مئوية أو أقل، إذا كنت تريد حماية نفسك من نمو البكتيريا التي تؤدّي إلى التسمّم الغذائي.


واتبع هذه الخطوات الإضافية للحفاظ على سلامة الأغذية القابلة للتلف:
قسّم الكمية الكبيرة من الطعام الساخن إلى حصص صغيرة، وضعها في أوانٍ نظيفة حتى تبرد بشكل أسرع.


ضع اللحوم النيئة على الرف السفلي للبراد، بعيدًا عن المنتجات الطازجة والأطعمة الجاهزة للأكل.


تخلّص من الأطعمة التي تُترك من دون تبريد لأكثر من ساعتين.

سي ان ان 

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