الثلاثاء 2025-06-17 01:11 م
 

إيران تحظر على كبار المسؤولين استخدام أي جهاز متصل بالإنترنت

تساؤلات بشأن مدى دائرة الاغتيالات الإسرائيلية
تساؤلات بشأن مدى دائرة الاغتيالات الإسرائيلية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 01:05 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت قيادة الأمن السيبراني في إيران، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحظر على المسؤولين وفرق حمايتهم استخدام جميع الأجهزة المتصلة بالشبكات الاتصالية والاتصالات العامة.اضافة اعلان


ويهدف هذا الإجراء – على الأرجح – إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية المعلومات الحساسة للمسؤولين، بحسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

ويأتي هذا بعد اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين منذ يوم الجمعة، عندما شنّت إسرائيل هجومًا مباغتًا على إيران.

وكان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، قد كشف – في تصريح لافت يحمل رسائل مشفّرة مؤخرًا – عن نية تل أبيب تنفيذ "عملية كبيرة" ضد إيران يوم الجمعة المقبل.

وفي مقابلة مع الصحفية الأميركية ليندساي كيث، قال ليتر: "توقّعوا مفاجأة في وقت لاحق هذا الأسبوع"، من دون أن يُفصح عن طبيعة العملية أو توقيتها الدقيق أو الجهة المستهدفة.

وبدا وكأنه يُحذّر من عملية عسكرية لاحقة هذا الأسبوع ستضرب إيران بقوة، وقال: "عندما تهدأ الأمور، سترون مفاجآت ليلة الخميس والجمعة، ستجعل عملية أجهزة النداء (البيجر) تبدو بسيطة".

وكان يُشير إلى الهجوم الذي شنّته إسرائيل في لبنان في سبتمبر الماضي، والذي استهدف أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها عناصر حزب الله.

سكاي نيوز
 
gnews

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