ليست آلام عادية.. أعراض تشير لارتفاع حمض اليوريك أثناء النوم

الوكيل الإخباري- يعاني العديد من مرضى ارتفاع حمض اليوريك في الدم، المعروف طبيًا باسم "النقرس"، من تفاقم الأعراض خلال ساعات الليل، مما يؤدي إلى صعوبة في النوم بسبب الألم الشديد الذي يصيب المفاصل.

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وبحسب تقرير نشره موقع Times of India، فإن هناك مجموعة من الأسباب الفسيولوجية التي تفسر ازدياد حدة الأعراض ليلًا، أبرزها انخفاض درجة حرارة الجسم، وتباطؤ الدورة الدموية، بالإضافة إلى نقص الترطيب أثناء النوم.



🔍 لماذا تزداد الأعراض ليلًا؟

انخفاض حرارة الجسم أثناء الليل يساعد على تبلور حمض اليوريك داخل المفاصل، خاصة مفاصل القدمين واليدين.

تباطؤ الدورة الدموية خلال فترات الراحة يحدّ من قدرة الجسم على مقاومة تراكم البلورات.

عدم شرب الماء ليلاً يؤدي إلى الجفاف، ما يرفع من تركيز حمض اليوريك في الدم ويعزز ترسبه داخل المفاصل.

وتشير الدراسات إلى أن خطر الإصابة بنوبات النقرس الحادة يكون أعلى بمعدل 2.4 مرة خلال ساعات الليل والصباح الباكر مقارنة بالنهار.



⚠️ أعراض حمض اليوريك ليلًا:

ألم حاد ومفاجئ في:

الإصبع الكبير بالقدم

الكاحل

الركبة

المعصم

تورم المفصل واحمراره الشديد

تيبس وصعوبة في الحركة

يصف بعض المرضى الألم بأنه أشبه بـ"إصبع مشتعلة" أو "زجاج مكسور داخل المفصل".



✅ نصيحة طبية:

للحد من الأعراض، يُنصح بالحفاظ على ترطيب الجسم بشرب الماء بانتظام، وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالبيورينات مساءً، مثل اللحوم الحمراء، البقوليات، والمأكولات البحرية.