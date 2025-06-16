خبيرة تغذية تكشف: كيف تحمين طفلك من المرض الأكثر انتشارا صيفا؟

الوكيل الإخباري- النزلات المعوية من الأمراض الشائعة بين الأطفال في فصل الصيف. يمكن الوقاية منها عن طريق اتباع بعض الأرشادات، حسبما ذكرت الدكتورة نهلة مسعد، استشاري التغذية العلاجية.



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✅ نصائح للوقاية من النزلة المعوية عند الأطفال في الصيف:

شرب كميات وفيرة من الماء

لتفادي الجفاف الناتج عن التعرق وفقدان السوائل.



تناول الفواكه الصيفية بانتظام

مثل البطيخ، الشمام، المانجو والعنب، لأنها تعوض الطفل عن الفيتامينات والمعادن والأملاح المفقودة.



غسل اليدين جيدًا قبل الأكل

باستخدام الماء الجاري والصابون للوقاية من انتقال البكتيريا والفيروسات.



التخلص من الأطباق البلاستيكية بعد الاستخدام

خاصة في المصايف، لأن حرارة الصيف تُسرع من نمو الفطريات والميكروبات على أسطحها.



عدم ترك الطعام خارج الثلاجة

لتفادي تلفه وتعفنه بسبب درجات الحرارة المرتفعة، مما يعرض الطفل لخطر التسمم الغذائي.



📝 معلومة إضافية:

الأمراض الصيفية لا تقتصر على النزلات المعوية، بل تشمل أيضًا حالات خطيرة مثل التهاب السحايا، لذا من المهم الانتباه لأي أعراض غير طبيعية واستشارة الطبيب فورًا.