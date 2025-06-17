اكتشاف غير متوقع.. أدوية "تحسن المزاج" قد تحارب السرطان

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا أن أدوية الاكتئاب الشائعة مثل "بروزاك" و"سيليكسا"، المعروفة بمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، قد تساهم في تعزيز قدرة الجهاز المناعي على محاربة السرطان.

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وأظهرت التجارب على نماذج فئران وبشر أن هذه الأدوية ساعدت في تقليص حجم الأورام، خاصة عند دمجها مع العلاج المناعي، حيث اختفت بعض الأورام بالكامل. ويعود ذلك إلى تأثيرها على الخلايا التائية القاتلة، إذ تزيد من فاعليتها في القضاء على الخلايا السرطانية.



وتكمن أهمية الاكتشاف في أن هذه الأدوية معتمدة بالفعل من FDA، ما قد يسرّع من البدء بالتجارب السريرية على البشر. كما أن إعادة توظيفها أقل تكلفة من تطوير أدوية جديدة.



النتائج تفتح آفاقًا جديدة في الربط بين الصحة النفسية والمناعة، ما قد يُحدث تحولًا في علاج السرطان مستقبلًا.