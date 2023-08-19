هل الصدفية من الأمراض المعدية؟

الوكيل الإخباري - الصدفية عبارة عن مرض جلدي يسبب ظهور قشور حمراء اللون على سطح الجلد، ويصاحبها شعورا شديدا بالرغبة في الحكة، وطفح جلدي وبقع قشرية.



هل الصدفية معدية؟

قال الدكتور حامد عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة القاهرة، إن الصدفية مرض مناعي وليس معدي، موضحا أنها تظهر بأشكال متعددة وأماكن متنوعة.



أعراض الصدفية

كشف عبد الله، عن الأعراض الشائعة لمرض الصدفية، وهي:



- طفح على شكل بقع جلدية.



- جفاف شديد للجلد، وعند إزالة القشور ينزف دما.



- ألم وحكة.



أنواع الصدفية

أشار الدكتور حامد عبد الله، إلى أنواع الصدفية، منوها أن لها أنواع متعددة، وهي:



- الصدفية التي تسبب احمرارا في الجلد، وهذه أقل الأنواع انتشارا.



- الصدفية البثرية التي تكون على هيئة بثور معبأة بالصديد.



- الصدفية النقطية وتكون على شكل نقاط الماء على الجسم.



- صدفية الثنايات، وتكون في ثنايا الجسم.



- صدفية الأظافر، وهي عبارة عن قشور على سطح الظفر.



- صدفية الكوع والركبة، وهي من أشهر أنواع الصدفية.



- صدفية فروة الرأس، وهي من أشهر الأنواع أيضا، وتتسبب في الشعور بالإحراج والحكة.



وأضاف، أن هناك أعراض إذا طرأت على المريض لا بُد من زيارة الطبيب المتخصص للبدء في العلاج على الفور، وهي حين الشعور بجفاف شديد باليدين وحول الشفاه، وفي حين كونها حادة ومنتشرة.



وتابع أن من أسباب الإصابة بالصدفية هو تجديد خلايا الجلد بشكل يومي مما يؤدي إلى تراكم الخلايا على بعضها البعض، وهذا يحدث عند الذين يعانون من الخلل المناعي، فجهاز مناعتهم يهاجم مخزن الخلايا الجلدية، مما يؤدي إلى تراكم الجلد فوق بعضه وتكوين قشور ليسفر في النهاية عن تكوين الصدفية.



واستكمل أن من أبرز الأسباب التي تزيد خطر التعرض للصدفية، هي الطقس البارد، والتدخين ، والتعرض للجروح.

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