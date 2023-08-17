هل تسبب ممارسة الرياضة انتشار البثور على الظهر؟

الوكيل الإخباري - قال مركز الصحة الألماني، إن بثور الظهر لها أسباب عدة، أبرزها ارتداء ملابس مصنوعة من خامات اصطناعية لا تتمتع بتهوية جيدة مثل البوليستر.



وأوضح المركز أن هذه الملابس تتسبب في عدم تصريف العرق وانسداد المسام، مما يشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، ومن ثم نشوء البثور، ولتجنب ذلك ينبغي ارتداء ملابس مصنوعة من خامات جيدة التهوية كالقطن.

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وقد ترجع بثور الظهر أيضاً إلى عدم العناية الجيدة بالظهر، لا سيما بعد ممارسة الرياضة؛ لذا ينبغي بعد ممارسة الرياضة تنظيف الظهر جيداً بواسطة جل الاستحمام وفرشاة.



وينبغي أيضاً حماية الظهر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بواسطة كريم واق من أشعة الشمس ذي عامل حماية عال "50 مثلاً"، مع مراعاة إزالة بقايا الكريم تماماً بعد الانتهاء من حمام الشمس.

وتعد التغذية الخاطئة سبباً في ظهور البثور مثل الإفراط في تناول منتجات الألبان والأطعمة الغنية بالدهون والسكر، لذا ينبغي تناول منتجات الألبان باعتدال، والإقلال من الدهون والسكريات مع الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات.



وأشار المركز إلى أن تنظيف الأمعاء المنتظم يعمل على طرد السموم خارج الجسم، مما يسهم في تحسين مظهر البشرة بشكل عام.

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