هل تشرب القهوة والشاي أكثر من الماء؟ تجنب ذلك لهذا السبب !

الوكيل الإخباري- يتمتّع مشروبا الشاي والقهوة بالعديد من الفوائد، إذ يُعتبر الأول غنيًا بمضادات الأكسدة، بينما ترتبط القهوة بتراجع خطر الإصابة بأمراض القلب.



وسواءً كنت تشربهما بالتناوب، أو كنت تفضل أحدهما أكثر من الآخر، فإنه من المهم الإجابة عن السؤال التالي: هل تقوم بشربهما أكثر من الماء؟



ووفقًا لما ذكرته تغريدة للحساب الرسمي لـ"تجمع القصيم الصحي" عبر "تويتر"، فإنه يجب على الأشخاص الحذر من استهلاك القهوة والشاي بكثرة بدلاً من الماء، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.





ويعاني غالبية المصابين بارتفاع ضغط الدم من الصداع، وضيق في التنفس، ونزيف الأنف، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

ويمكن للمرض أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل السكتة الدماغية، وفشل القلب، والِكلى.

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ولذلك، لا تنسَ ترطيب نفسك خلال اليوم عبر شرب الماء.



ولا يستوفي حوالي نصف الأشخاص في جميع أنحاء العالم التوصيات المتعلقة بكمية المياه التي يجب شربها يوميًا، بحسب ما ذكرته العديد من الدراسات.



وأشارت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يشربون كميات أقل من الماء لديهم فرصة أكبر لأن يكونوا أكبر سنًا من الناحية البيولوجية من عمرهم الزمني، وكان لديهم خطر أعلى بنسبة 64% للإصابة بأمراض مزمنة، مثل قصور القلب، والسكتة الدماغية، والسكري، والخرف.

سي ان ان

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