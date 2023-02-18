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السبت، 18-02-2023 12:51 م

هل تناول الشطة يسبب ارتفاع ضغط الدم؟

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الوكيل الإخباري- قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، إنه لا يوجد علاقة على الإطلاق بين ارتفاع ضغط الدم، وتناول الشطة، لافتًا إلى أن هناك أسباب آخرى لارتفاع معدل ضغط الدم في الجسم.

وتابع موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زني علمًا" عبر فضائية "صدى البلد"، أن تناول الملح والانفعالات الزائدة هما أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

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وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أنه يمكن تعويض الملح عن طريق تناول الليمون أو الخل والفلفل الأسود والأخضر والثوم والبصل، لتجنب ارتفاع معدل ضغط الدم، بجانب تجنب أي كوارث صحية على الجسم.


وأردف موافي، أنه يحبذ الابتعاد عن تناول الشطة في حال الإصابة بأمراض مرتبطة بالجهاز الهضمي، مثل القولون أو تقرحات المعدة.


كما أكد أن العدو الأول والأخير لمرضى ضغط الدم المرتفع هو ملح الطعام، وهو كلوريد الصوديوم، موضحًا أن الملح ليس المقصود به الموالح، مثل البرتقال والليمون، بل المقصود به ملح الطعام الموجود في الجبن والمعلبات وغيرها من الأطعمة.


واختتم موافي، بأنه من الممكن ضبط معدل ضغط الدم بمجرد التوقف عن تناول ملح الطعام، ولكن المسألة تحتاج إلى التعود والممارسة، منوهًا أن مريض الضغط من الممكن أن يتوقف عن تناول أدوية الضغط بشرط أن يضبط روتين حياته وأكله وحالته النفسية والعصبية.

الكونسلتو الطبي 

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