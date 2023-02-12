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الأحد، 12-02-2023 02:46 م

لمرضى ضغط الدم .. طبيب يقدم بديلاً للملح

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الوكيل الإخباري- قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، إن العدو الأول والأخير لمرضى ضغط الدم المرتفع، هو ملح الطعام، وهو كلوريد الصوديوم.

وأضاف موافي، خلال برنامجه "رب زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الملح ليس المقصود به الموالح، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، مشيرًا إلى أن يقصد ملح الطعام الموجود في الجبن والمعلبات وغيرها من الأطعمة.

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وأكد موافي أنه من الممكن ضبط معدل ضغط الدم بمجرد التوقف عن تناول ملح الطعام، لافتا إلى أن المسألة تحتاج إلى التعود والممارسة، منوهًا أن مريض الضغط من الممكن أن يتوقف عن تناول أدوية الضغط بشرط أن يضبط روتين حياته وأكله وحالته النفسية والعصبية.


وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الطعام بدون ملح يحتوي بالأساس على كلوريد الصوديوم، لافتًا إلى أنه يمكن الاستغناء عن الملح بالليمون والفلفل الأسود والشطة والفلفل الأخضر والثوم والبصل والخل.


وتابع، أن كثرة الإسراف في تناول الملح، يرفع من معدلات الضغط، ويزيد من فرص الإصابة بمرض الضغط لغير المصابين.

الكونسلتو الطبي 

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