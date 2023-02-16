الكمية المطلوبة من المياه يومياً لخفض ضغط الدم

الوكيل الإخباري- تمثل السوائل أهمية كبيرة لمرضى الضغط المرتفع، حيث تساعد على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين في الأوعية الدموية، فضلًا عن دورها الفعال في الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم



في السياق التالي، نوضح دور الماء في ضبط مستويات ضغط الدم، وفقًا لما جاء في موقع "Verywellhealth".

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هل شرب الماء يخفض ضغط الدم؟

هناك بعض الطرق التي قد تساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، بداية من نمط الحياة، وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحة القلب، ومستويات التوتر منخفضة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الحفاظ على نظام غذائي غني بالمغذيات، في التقليل من استهلاك الأطعمة المصنعة والسكر والأطعمة المقلية، علاوة على أن شرب الماء والبقاء رطبًا بشكل صحيح يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط دم صحي.



يساعد شرب الماء والبقاء رطبًا بشكل صحيح، في الحفاظ على ضغط الدم بمستويات منضبطة، حيث يوصى بشرب ثمانية أكواب سعة 8 أونصات من الماء يوميًا، بالإضافة إلى أنه من المهم ملاحظة أن بعض الأطعمة ، مثل الفواكه والخضروات ، تحتوي أيضًا على الماء.



لذلك من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم من أجل الصحة العامة، فضًلا عن وجود علاقة بين الجفاف وضغط الدم، فعندما يكون الجسم رطبًا بشكل صحيح ، يكون القلب قادرًا على ضخ الدم بشكل فعال حتى يتمكن الدم من التحرك بسهولة في جميع أنحاء الجسم ، على الرغم من الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الأمر.



عندما يصاب الجسم بالجفاف ، يجب أن يستخدم القلب المزيد من القوة ويضخ بقوة أكبر لتوزيع الدم في جميع أنحاء الجسم، حيث يتطلب الأمر المزيد من الجهد حتى يصل الدم إلى الأنسجة والأعضاء، ويؤدي الجفاف إلى انخفاض حجم الدم مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.



كما أنه لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، من المهم شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم وعمله بشكل صحيح،من المعروف أن الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم تقلل من ضغط الدم.



الكمية المناسبة من الماء لخفض ضغط الدم

تلعب العديد من العوامل ، مثل الحالة الصحية ، والعادات اليومية ، واستهلاك الطعام والشراب دورًا في تحديد كمية المياه المناسبة لضبط مستويات الضغط في الدم، لكن بشكل عام ، يوصى بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا.



للنساء: ما يقرب من 11 من السوائل اليومية وهذا يشمل جميع المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الماء.



للرجال: ما يقرب من 15.5 كوب إجمالي كمية السوائل اليومية بما في ذلك جميع المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الماء.





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