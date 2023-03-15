الأربعاء 15-03-2023
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الأربعاء، 15-03-2023 10:41 ص

هل طفلك في عمر المدرسة ؟ .. احذر هذه الممارسة قد تهدد صحته !

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الوكيل الإخباري- قالت الدكتورة نيكول فيتمان إن آلام الظهر تصيب الأطفال أيضاً، لاسيما في سن المدرسة، وذلك بسبب الجلوس طويلا سواء في المدرسة أو أمام شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر أو أجهزة الألعاب خلال أوقات الفراغ.

وأوضحت أخصائية جراحة عظام الأطفال الألمانية أن قلة الحركة تهدد صحة العمود الفقري لدى الأطفال، الذي لا يزال في مرحلة النمو؛ حيث إنها تتسبب في ضعف العضلات وعدم استقرار منطقة الجذع، مما يؤدي إلى الإصابة بالشد العضلي وآلام الظهر.

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ولتجنب هذا الخطر، أوصت فيتمان بأن يمارس الأطفال الرياضة والأنشطة الحركية كالمشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة وألعاب الكرة يوميا، لاسيما في الهواء الطلق وفي ضوء النهار، حيث لا يسهم ذلك في حماية الظهر فحسب، بل يحميهم أيضاً من الإصابة بقصر النظر.

 

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