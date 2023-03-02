هل هناك مدة لارتداء العدسات اللاصقة الطبية؟

الوكيل الإخباري- يتساءل بعض الأشخاص عن المدة المسموح فيها بارتداء العدسات اللاصقة الطبية، خوفًا من أن تتضرر العين عند تركها لفترة طويلة بداخلها.



ما هي مدة ارتداء العدسات اللاصقة الطبية؟

في هذا الصدد، أشار الدكتور أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون، إلى عدم وجود مدة محددة لارتداء العدسات اللاصقة الطبية.

اضافة اعلان



وأضاف حمزة أن مدة ارتداء العدسات اللاصقة الطبية تختلف من مريض لآخر، حسب نوع العدسة وحالة ضعف النظر لديه، مشددًا على ضرورة الاستفسار من الطبيب عن ذلك الأمر قبل مغادرة العيادة.



وأوضح استشاري طب وجراحة العيون أن مدة صلاحية العدسات اللاصقة التي تتراوح بين يومٍ وعام، من العوامل التي تتحكم في فترة ارتدائها أيضًا.



نصائح عند استعمال العدسات اللاصقة الطبية

وأوصى باتباع بعض إرشادات عند استعمال العدسات اللاصقة الطبية، أبرزها:



- غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون قبل الإمساك بالعدسات.

- تنظيف العين جيدًا قبل ارتداء العدسات.

- حفظ العدسات في المحلول المناسب لها.

- عدم غسل الوجه والاستحمام أثناء ارتداء العدسات.

- عدم ارتداء العدسات طوال اليوم.

- خلع العدسات قبل الخلود للنوم.

- التخلص من العدسات فور انتهاء صلاحيتها.



أعراض تستدعي إزالة العدسات اللاصقة من العين



وشدد حمزة على ضرورة إزالة العدسات من العينين وعدم ارتدائها مرة أخرى والإسراع في زيارة الطبيب، في حالة ظهور بعض الأعراض، منها:

- احمرار العين.

- حرقان العين.

- كثرة الدموع.

- حكة العين.

- تورم العين.

الكونسلتو الطبي