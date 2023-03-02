الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة استدانت 800 مليون دينار خلال شهرين

بني مصطفى تؤكد أهمية حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية

كلية عجلون الجامعية تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

فتح التنافس على مقاعد في بعض الجامعات الرسمية

وفد من الوكالة الأميركية للتنمية يطلع على مشاريع مياه اليرموك

الحنيطي يفتتح سكن مرتبات مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري في العقبة

الحكومة تتراجع عن رفع سعر الغاز المسال بالجملة

اختتام المؤتمر الأول لمشروع إشراك جيل الشباب في التعلم عن ماضي عمان

توضيح حول سعر القطايف في رمضان المقبل

ولي العهد يشارك بمسير تعبوي نفذته كتيبة المدرعات/2 الملكية - فيديو

الخميس، 02-03-2023 05:05 م

هل هناك مدة لارتداء العدسات اللاصقة الطبية؟

download (2)


الوكيل الإخباري- يتساءل بعض الأشخاص عن المدة المسموح فيها بارتداء العدسات اللاصقة الطبية، خوفًا من أن تتضرر العين عند تركها لفترة طويلة بداخلها.

ما هي مدة ارتداء العدسات اللاصقة الطبية؟
في هذا الصدد، أشار الدكتور أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون، إلى عدم وجود مدة محددة لارتداء العدسات اللاصقة الطبية.

اضافة اعلان


وأضاف حمزة أن مدة ارتداء العدسات اللاصقة الطبية تختلف من مريض لآخر، حسب نوع العدسة وحالة ضعف النظر لديه، مشددًا على ضرورة الاستفسار من الطبيب عن ذلك الأمر قبل مغادرة العيادة.


وأوضح استشاري طب وجراحة العيون أن مدة صلاحية العدسات اللاصقة التي تتراوح بين يومٍ وعام، من العوامل التي تتحكم في فترة ارتدائها أيضًا.


نصائح عند استعمال العدسات اللاصقة الطبية
وأوصى باتباع بعض إرشادات عند استعمال العدسات اللاصقة الطبية، أبرزها:


- غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون قبل الإمساك بالعدسات.
- تنظيف العين جيدًا قبل ارتداء العدسات.

- حفظ العدسات في المحلول المناسب لها.
- عدم غسل الوجه والاستحمام أثناء ارتداء العدسات.
- عدم ارتداء العدسات طوال اليوم.
- خلع العدسات قبل الخلود للنوم.
- التخلص من العدسات فور انتهاء صلاحيتها.


أعراض تستدعي إزالة العدسات اللاصقة من العين


وشدد حمزة على ضرورة إزالة العدسات من العينين وعدم ارتدائها مرة أخرى والإسراع في زيارة الطبيب، في حالة ظهور بعض الأعراض، منها:
- احمرار العين.
- حرقان العين.
- كثرة الدموع.
- حكة العين.
- تورم العين.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
222

اليك سبب ادمان المقرمشات والشيبس

download (1)

ابتكار زرعات تعيد السمع والحركة لذوي الاحتياجات الخاصة

288142

الوقت المناسب لشرب الحليب

2023_3_2_13_27_44_166

طرق علاج من الحكة المستمرة لدى الأطفال

Phlebitis

هل يتسبب الالتهاب الوريدي في التعرض للجلطات؟

قرحة_العين_وكيفية_علاجها

أسباب متعددة وأعراض مزعجة لقرح القرنية- .. هكذا يمكن العلاج

أخبار متعلقة
قرحة_العين_وكيفية_علاجها

أسباب متعددة وأعراض مزعجة لقرح القرنية- .. هكذا يمكن العلاج

d86ec47d2dbf713caa6219266c20_166_anemie_dreamstime_s_5549967_0_0

ما هي أسباب فقر الدم عند النساء وعلاماته وكيف نتخلص منه ؟

20232231350780261

علامات تدل على أنك تعاني نقص الحديد

tbl_articles_article_14351_996d98294e7-fcd4-4062-a043-677335f9e7d3

الأسباب الرئيسية لانتفاخ البطن

tbl_articles_article_32230_780a125a3ec-e24c-4fb2-80fc-443a11305ddc

هل ارتفاع الكوليسترول يسبب التعرق؟

tbl_articles_article_22697_50279b33edf-9a01-45f4-9c03-705a26569a09

اعراض تشير الى التهاب ما بعد الحقن .. ومتى تستدعي زيارة الطبيب ؟