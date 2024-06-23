هل يضعف السكري عضلة القلب؟

الوكيل الإخباري- يعتبر السكري من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً، حيث إن إهمال التعامل معه من خلال استخدام الأدوية المناسبة قد يتسبب في العديد من المضاعفات الصحية، خاصة على الأعضاء الحيوية في الجسم، ومن بينها القلب.

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تأثير السكري على عضلة القلب

يوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي في مصر، أنه في حالة عدم التحكم في مستويات السكر في الدم لفترة طويلة قد يؤدي إلى ضعف الأوعية الدموية وأعصاب القلب، وقد يصل في النهاية إلى ضعف عضلة القلب.



ويضيف حتة أنه في حالة ضعف عضلة القلب لمرضى السكري، فإن القلب لا يتمكن من ضخ الدم بكفاءة إلى جميع أجزاء الجسم.



ويشير استشاري الصحة العامة إلى أن مستويات السكر في الجسم ترتفع عندما لا تفرز خلايا البيتا في البنكرياس هرمون الأنسولين بشكل متوازن، أو إذا كان الجسم لا يستخدم الأنسولين بشكل صحيح، وتعرف هذه المشكلة باسم مقاومة الإنسولين.



ويؤدي ذلك إلى فقدان الشرايين للمرونة وتصبح بطانتها الداخلية أكثر خشونة، الأمر الذي يتسبب في عدم تدفق الدم فيها بانسيابية، وبالتالي يزداد خطر ترسيب الصفائح الدموية بداخلها، مكوّنة للجلطات.

كما أكد استشاري الصحة أن الارتفاع الكبير في مستويات السكر في الدم قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، لأن تنظيم ضربات القلب وضغط الدم من الوظائف الهامة التي تقع على عاتق عضلة القلب، وأي خلل تتعرض له سيؤثر سلبًا على هذه العمليات الحيوية.



ونصح حتة مرضى السكري بعدم الإهمال في قياس مستوياته باستمرار مع المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص، فضلاً عن اتباع نظام غذائي مناسب وصحي وفقًا لاستشارة الطبيب المتابع للحالة.



