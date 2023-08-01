هل يوجد نظام غذائي للوقاية من الزهايمر؟

الوكيل الإخباري- أظهر بحث جديد أهمية الالتزام طويل الأمد بنظام "مايند" الغذائي، لجني أكبر فائدة لصحة الدماغ، وأنه ينجح في إبطاء التدهور المعرفي قليلاً.



يركز نظام مايند الغذائي على الدجاج والأسماك والخضراوات والمكسرات



وعلى الرغم من أن نتائج المتابعة التي استمرت 3 سنوات لم "تكن مثيرة للإعجاب" وفق "مديكال إكسبريس"، إلا أنها أفادت بوجود "تحسينات في الإدراك على المدى القصير" مقارنة بالمجموعة التي اتبعت نظاماً غذائياً صحياً فقط.



وقالت الدكتورة ليزا بارنز الباحثة الرئيسية في الدراسة: "ما رأيناه كان تحسناً في الإدراك لدى كلتا المجموعتين، لكن مجموعة نظام (مايند) الغذائي كان لديها تحسن أفضل قليلاً في الإدراك".



ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة راش أن "أفراد المجموعتين المشاركتين في الدراسة فقدوا ما يقرب من 5 كغم على مدى 3 سنوات، ما يشير إلى أن الإدراك استفاد من فقدان الوزن في هذه التجربة".





وتتبعت الدراسة 604 شخصاً من كبار السن على مدار 3 سنوات، اتباع نصفهم نظام "مايند" الغذائي، والنصف الآخر نظاماً مقيداً للسعرات الحرارية.



وكان باحثون في جامعتي راش وهارفارد قد طوّروا نظام "مايند" MIND الغذائي، وهو مزيج من نظام البحر المتوسط الغذائي ونظام "داش" الذي يساعد على وقف ارتفاع ضغط الدم.



ويحتوي نظام مايند الغذائي على 14 مكوناً غذائياً، بما في ذلك: الدجاج والأسماك والخضروات ذات الأوراق الخضراء والتوت والمكسرات، مع خفض أو استبعاد الأطعمة غير الصحية للدماغ، مثل: اللحوم الحمراء، والزبدة، والمارغرين، والجبن كامل الدسم، والمعجنات، والحلويات، والأطعمة المقلية.

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