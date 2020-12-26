السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

قرارات سارة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

وفيات السبت 26/12/2020

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار .. السبت

قراران هامان يترقب الاردنيون تفاصيلهما مع دخول العام الجديد

مؤشر قوي على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

فرنسا تسجل 159 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مكافحة الأوبئة : فحص الـ PCR ليس بالدقة الكافية لكشف طفرات كورونا الجديدة

إيطاليا تسجل 459 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الحكومة تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى الاردن

تطورات عودة المدارس بالاردن

السبت، 26-12-2020 11:13 ص

وصفات منزلية فعالة لتطهير الفم بدلًا من الأدوية

image-37-1200x675


الوكيل الاخباري- أفاد تقرير جديد لمجلة ”هيلث سايت“ الطبية، أن هنالك بدائل طبيعية وعضوية يمكن اللجوء إليها واستخدامها كبديل للأدوية المصنعة فيما يتعلق بنظافة وصحة الفم.

ويوضح التقرير مدى أهمية نظافة الفم، ويشدد على أن الإهمال في متابعة عملية النظافة يجعله عرضة للبكتيريا الضارة التي تؤثر بدورها سلبًا على الصحة، خاصة الكبد والكلى والمعدة، بالإضافة إلى مشكلات اللثة والأسنان وغير ذلك.

ويحث التقرير على استبدال غسول الفم الطبي بعلاجات منزلية عبر بعض المكونات المتوافرة في أي منزل كالآتي:

اضافة اعلان
 

الغرغرة بالملح والماء

يوصي العديد من أطباء الأسنان باستخدام محلول من الماء والملح، أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى نصف كوب من الماء الدافئ وتغرغر به.

ويوضح التقرير أنه بإمكان المحلول التخلص من جميع الشوائب في فمك والبكتيريا أيضًا، افعل ذلك بشكل يومي.

 

زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند النقي إحدى الطرق المثالية لنظافة الأسنان واللثة، وإزالة الرواسب من الفم، لكن ستحتاج في سبيل ذلك إلى استخدام زيت جوز هند بكر، لذا عليك التأكد من شرائه من مصدر موثوق.

قم بالغرغرة بأخذ ملعقة صغيرة من الزيت لأكثر من مرة، واحرص على عدم ابتلاعه، ثم بعد ذلك اغسل فمك بالماء العادي، وسيبدو الأمر صعبًا في البداية ولكن مع الممارسة ستعتاده.

 

الزيوت الأساسية

تتميز الزيوت الأساسية مثل زيت القرنفل وزيت القرفة، بخصائص قوية وفعالة فيما يتعلق بتطهير الفم، تغرغر بكوب من الماء مضافة إليه نحو 10 قطرات من زيوت القرنفل والقرفة على التوالي، اخلط المزيج وخزنه في زجاجة، أضف نحو ملعقتين كبيرتين منه إلى نصف كوب من الماء واغسل به فمك.

 

المصدر: إرم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fe5f9634c59b750b53c4fc2

كيف تقوي جهازك المناعي في أسرع وقت وتصونه على المدى الطويل!

mask-5008660_1280

أطعمة ومشروبات تساعد في استعادة حاسة الشم

tbl_articles_article_20547_305a1c65483-bfb3-48ed-b5ef-f30eece0fc01

أطعمة يجب على مرضى قرحة المعدة تجنبها.. تعرف عليها

tbl_articles_article_19712_59705e929cc-caf6-4476-bcaf-7e6b56b277c4

تجنبها.. أطعمة تؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة في جسمك

shutterstock_1143444035 (1)

فوائد غير متوقعة ستدفعك لتناول أرجل الدجاج

33

كيف تتحقق من وجود حشرات بق الفراش في منزلك؟