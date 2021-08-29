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الأحد، 29-08-2021 03:25 م

وصفة سحرية للتخلص من الكوليسترول ببساطة وبدون دواء

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الوكيل الإخباري - رغبتنا بتناول اللحوم والأطعمة المشبعة بالشحوم يجعلنا أمام خطر محدق ألا وهو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، وبالتالي الخوض في برنامج دوائي كامل قد يرهق أعضاء الجسم أثناء تأديتها لوظيفتها.

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يقول طبيب القلب يوري ميشرياكو لموقع "دكتور بيتر" الطبي: إن التمرين على آلة (الدراجة) الرياضية يساعد الجسم على التعامل مع مستويات الكوليسترول المرتفعة.

ويضيف: "أوصي بشدة جميع المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بركوب دراجة أو ممارسة الرياضة على دراجة ثابتة لمدة نصف ساعة على الأقل يوميًا - هذه ليست مجرد نصيحة، ولكنها في الواقع وصفة طبية أحيانًا يكون للنشاط البدني الجيد تأثير أكبر من الدواء عن طريق تقليل وزن الجسم، يمكنك تقليل الكوليسترول بنسبة 20-30%.

 

وأوضح: مع وجود عدد كبير جدًا من الأورام السرطانية، يمكننا اكتشاف انخفاض في مستويات الكوليسترول عن طريق الخطأ، حيث يعتبر الكوليسترول عنصرًا لا غنى عنه في بناء جميع أغشية الخلايا وهو ضروري أيضًا لبناء الخلايا السرطانية.

بالإضافة إلى الأورام، في حالة عدم وجود نشاط بدني كبير، قد يشير انخفاض مستوى الكوليسترول إلى نقص العناصر الغذائية في النظام الغذائي، وأمراض الجهاز الهضمي، على حد وصف الطبيب.

المصدر - سبوتنيك

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