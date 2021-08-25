تعرف على الأطعمة التي تقلل الإصابة بحصوات المرارة

الوكيل الإخباري - حصوات المرارة عبارة عن حصوات صغيرة تنتج بشكل رئيسي عن الكوليسترول، ونظرًا لأن مستويات الكوليسترول في الصفراء تتجاوز مستويات حمض الصفراء، يؤدي هذا الخلل إلى تكوين البلورات وبالتالي تشكل حصوات المرارة.

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وعلى الرغم من أن بعض عوامل خطر الإصابة بحصوات المرارة لا يمكن تغييرها، إلا أن التحكم في الوزن من خلال النظام الغذائي يمكن أن يكون مفتاحًا للوقاية من هذه الحالة. علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة والمشروبات فعالة للغاية في درء تكون حصوات المرارة.

وتوجد حصوات المرارة في حوالي 20 في المائة من النساء و10 في المائة من الرجال فوق سن الخمسين، وكقاعدة عامة، يوصي الخبراء بالأطعمة التالية لمنع تكون حصوات المرارة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات

الدهون الصحية، مثل زيت السمك وزيت الزيتون، والتي تساعد المرارة على الانقباض وتفريغها بشكل منتظم .



ما يجب تفاديه:



الكربوهيدرات المكررة والسكر

الدهون غير الصحية، لا سيما الموجودة في الأطعمة المقلية والحلويات

وأكد معالج التغذية إيان ماربر أن الأطعمة التي تخفض الكوليسترول مثل الألياف مهمة في الوقاية من حصوات المرارة.



الشوفان

وجدت دراسة نُشرت في مجلة الطب البديل أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والسكر المكرر غالبًا ما تكون مسؤولة عن تكون حصوات المرارة ووجدت الدراسة أن حصة واحدة من الشوفان، أي ما يعادل نصف كوب - لا تحتوي على سكر مضاف، ولا تحتوي فعليًا على دهون مشبعةكما أن الشوفان لا يحتوي على الكوليسترول أو الدهون المتحولة، وهما اثنان من العوامل المعروفة بقدرتها على زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة.



القهوة

أظهرت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية أن شرب ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة يوميًا مفيد ضد تكوّن حصوات المرارة وأفاد الباحثون أن القهوة تحفز الانقباضات وتخفض نسبة الكوليسترول في الصفراء ومع ذلك، فقد لاحظوا أن هذه التأثيرات تظهر فقط عندما تحتوي القهوة على مادة الكافيين.

المصدر - لبنان 24