10 أطعمة تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة

الوكيل الإخباري - الإعتناء بالأسنان مهمة ضرورية للاحتفاظ بالابتسامة الجميلة. وهذه المهمة تتطلب منك تفريش الأسنان كل يوم صباحاً ومساءً ولمدة دقيقتين وبالطريقة الصحيحة مع استعمال الخيط. لكن تناول بعض الأطعمة قد يتطلب منك المبادرة إلى تفريش الأسنان بعد الوجبة لمنع التسوس والتهاب اللثة الذي قد ينتج عن هذه الأطعمة.

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ما هي هذه الأطعمة التي تسبب التسوس والتهاب اللثة؟ الإجابة في الموضوع الآتي بحسب موقع DW الألماني:

المكسرات



لا يمكن الاستغناء عن تناول المكسرات كونها وجبة صحية للغاية وغنية بالفيتامنيات والمعادن. لكن الإسراف في تناول المكسرات يؤدي إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل عالقة داخل الأسنان. لذا، ينصح الأطباء بضرورة تفريش الأسنان جيداً بعد تناولها.





الليمون الساخن



الليمون يحتوى على مواد حمضية حادّة تؤدي إلى فقدان طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.





مكعبات ثلج



إنّ مضغ مكعبات الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان، كما قد يؤدي إلى تكسر قطع من الأسنان. تخلي فوراً عن هذه العادة الضارّة.





مشروبات الطاقة



تحتوي مشروبات الطاقة على نسب عالية من السكر والأحماض، وتعمل على تغليف الأسنان بمادة تتسبب، مع مرور الوقت، ظهور جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى تسوس الأسنان.





الزبيب مع الشوكولاتة



الزبيب مع الشوكولاتة يؤدي إلى تسوس الأسنان. فالزبيب وحده يحتوى على كمية سكر عالية، فضلاً عن التصاقه بالأسنان. فيما الشكولاتة أيضاً تحتوي على نسب كبيرة من السكر إذا لم تكن من النوع الأسود.

الحلويات

تتسبب الحلويات بتسوس الأسنان لغناها بالسكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند تناولها. لذلك يُنصح باختيار الأصناف منخفضة السكر أو الخالية منه.



رقائق البطاطس



رقائق البطاطس (الشيبس) غنية بالنشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان ويسبب تسوسها.

الفشار



يحذر أطباء الأسنان، من تناول الفشار، رغم أنها وجبة خفيفة صحية. فهي تمثل خطراً على الأسنان واللثة، نتيجة دخوله بين الأسنان وفي اللثة، ما يتسبب بالتهابها.





الفواكه المجففة



الفواكه المجففة صحية صحيح! لكنها تلتصق بالأسنان ويصعب التخلص منها حتى بالتفريش، لذلك ينصح أطباء الأسنان بعدم تناول الفواكه المجففة واستبدالها بتلك الطازجة.

المصدر - سيدتي

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